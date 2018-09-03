В Мьянме осудили журналистов Reuters, освещавших расследование убийств рохинджа

В Мьянме двоих журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы за разглашение государственной тайны во время расследования убийств мусульман-рохинджа в республике, пишет газета «Известия» .

Суд признал 32-летнего Ва Лона и 28-летнего Сое Оо виновными в получении якобы секретных документов о передвижениях армии и полиции, что могло «подорвать национальную безопасность».

Представитель ООН в Мьянме Кнут Остби расценил приговор журналистам как нарушение свободы слова и потребовал их освободить.

Журналисты Reuters были задержаны в Мьянме 12 декабря 2017 года. Они освещали положение мусульманской народности рохинджа в республике. Напомним, что местные власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают право этих людей на гражданство, несмотря на то, что многие уже давно живут в Мьянме.

За последние годы жертвами столкновений на религиозной почве в республике стали несколько тысяч человек. Резкое обострение конфликта между буддистским большинством и исповедующими ислам рохинджа произошло 25 августа 2017 года после нападения боевиков рохинджа на блокпосты полиции.