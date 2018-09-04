Казахстанцы станут чаще посещать врачей в 2019 году, прогнозируют в минздраве

Как отметил Биртанов, несмотря на положительные результаты деятельности национальной системы здравоохранения, сохраняются проблемы доступности и качества медицинского обслуживания первичной медико-санитарной помощи, обеспеченности и квалификации медицинских кадров на местах. В первую очередь это низкое качество обслуживания ПМСП, очереди на прием, недостаточная квалификация и дефицит кадров, низкий потенциал менеджмента. Кроме того, наблюдается чрезмерное потребление услуг профильных специалистов, неэффективное использование консультативно-диагностических услуг, недостаточная профилактическая работа ПМСП, сохраняются проблемы по недостаточному развитию инфраструктуры ПМСП, ограничению территориальной доступности. Также существует низкая заинтересованность местных исполнительных органов и руководителей организаций ПМСП в эффективной деятельности.
Для решения этих проблем министерством предлагается внедрить новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также проекты ГЧП по созданию компактных центров ПМСП, максимально приближенных к месту жительства прикрепленного населения.
Кроме того, планируется продолжить работу по цифровизации организаций ПМСП и обеспечить охват электронными паспортами здоровья до 100% к 2020 году.
«С целью обеспечения доступности ПМСП расширяется внедрение проектов государственно-частного партнерства по созданию малых компактных центров ПМСП, максимально приближенных к месту жительства прикрепленного населения, в том числе на первых этажах жилых и офисных помещений. К 2020 году планируется реализация по данному направлению 60 проектов государственно-частного партнерства», - рассказал Биртанов.
В качестве примера он привел опыт акимата Астаны по реализации проекта «Доктор у дома», что предполагает открытие компактных центров ПМСП на первых этажах жилых комплексов.
«В настоящее время в городе Астана в рамках проекта функционируют 3 центра ПМСП», - проинформировал министр.
Кроме того, в 2016 году на базе 8 поликлиники города Астаны реализован проект по созданию групповой практики врачей ПМСП, где врачи определены учредителями групповой практики.
«В результате реализации проекта потребление консультативно-диагностических услуг снизилось на 33%, заработная плата врачей и медицинских сестер увеличилась в 2 раза, индикаторы качества ПМСП улучшились в 1,5 раза», - сообщил глава Минздрава.
В рамках цифровизации ПМСП, по словам Биртанова, в текущем году планируется запуск платформы интероперабильности, которая «позволит поэтапно интегрировать все медицинские информационные системы и запустить единый банк электронных паспортов здоровья населения страны».
«Внедрение мобильных приложений и цифровых технологии позволят удаленно, в режиме реального времени отслеживать состояние человека, фиксируя их в персональных электронных записях. С этой целью до конца 2020 года планируется 100% обеспечение населения страны электронными паспортами здоровья», - заверил Биртанов.
В целом, по мнению министра, с внедрением данных мер уже в 2019 году количество посещений врача первичной медико-санитарной помощи вырастет на 30%, а к 2020 году соотношение средней зарплаты врачей к средней зарплате по стране достигнет 110%, в то время как сейчас оно составляет 85%. Кроме того, доля финансирования ПМСП в общем объема ГОБМП к 2021 году увеличится до 50%.
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