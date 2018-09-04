Казахстанцы станут чаще посещать врачей в 2019 году, прогнозируют в минздраве

В министерстве здравоохранения Казахстана разработали новые меры по совершенствованию качества первичной медико-санитарной помощи. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Елжан Биртанов, уже в следующем году граждане начнут на 30% чаще посещать врачей в поликлиниках, благодаря чему увеличится зарплата медиков. Кроме того, Минздрав рассматривает вопрос создания малокомплектных поликлиник на первых этажах жилых домов.

Как отметил Биртанов, несмотря на положительные результаты деятельности национальной системы здравоохранения, сохраняются проблемы доступности и качества медицинского обслуживания первичной медико-санитарной помощи, обеспеченности и квалификации медицинских кадров на местах. В первую очередь это низкое качество обслуживания ПМСП, очереди на прием, недостаточная квалификация и дефицит кадров, низкий потенциал менеджмента. Кроме того, наблюдается чрезмерное потребление услуг профильных специалистов, неэффективное использование консультативно-диагностических услуг, недостаточная профилактическая работа ПМСП, сохраняются проблемы по недостаточному развитию инфраструктуры ПМСП, ограничению территориальной доступности. Также существует низкая заинтересованность местных исполнительных органов и руководителей организаций ПМСП в эффективной деятельности.

Для решения этих проблем министерством предлагается внедрить новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также проекты ГЧП по созданию компактных центров ПМСП, максимально приближенных к месту жительства прикрепленного населения.

Кроме того, планируется продолжить работу по цифровизации организаций ПМСП и обеспечить охват электронными паспортами здоровья до 100% к 2020 году.

«С целью обеспечения доступности ПМСП расширяется внедрение проектов государственно-частного партнерства по созданию малых компактных центров ПМСП, максимально приближенных к месту жительства прикрепленного населения, в том числе на первых этажах жилых и офисных помещений. К 2020 году планируется реализация по данному направлению 60 проектов государственно-частного партнерства», - рассказал Биртанов.

В качестве примера он привел опыт акимата Астаны по реализации проекта «Доктор у дома», что предполагает открытие компактных центров ПМСП на первых этажах жилых комплексов.

«В настоящее время в городе Астана в рамках проекта функционируют 3 центра ПМСП», - проинформировал министр.

Кроме того, в 2016 году на базе 8 поликлиники города Астаны реализован проект по созданию групповой практики врачей ПМСП, где врачи определены учредителями групповой практики.

«В результате реализации проекта потребление консультативно-диагностических услуг снизилось на 33%, заработная плата врачей и медицинских сестер увеличилась в 2 раза, индикаторы качества ПМСП улучшились в 1,5 раза», - сообщил глава Минздрава.

В рамках цифровизации ПМСП, по словам Биртанова, в текущем году планируется запуск платформы интероперабильности, которая «позволит поэтапно интегрировать все медицинские информационные системы и запустить единый банк электронных паспортов здоровья населения страны».

«Внедрение мобильных приложений и цифровых технологии позволят удаленно, в режиме реального времени отслеживать состояние человека, фиксируя их в персональных электронных записях. С этой целью до конца 2020 года планируется 100% обеспечение населения страны электронными паспортами здоровья», - заверил Биртанов.

В целом, по мнению министра, с внедрением данных мер уже в 2019 году количество посещений врача первичной медико-санитарной помощи вырастет на 30%, а к 2020 году соотношение средней зарплаты врачей к средней зарплате по стране достигнет 110%, в то время как сейчас оно составляет 85%. Кроме того, доля финансирования ПМСП в общем объема ГОБМП к 2021 году увеличится до 50%.