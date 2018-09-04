Создавать поликлиники на первых этажах жилых домов поручил премьер РК

Наравне с детскими садами на первых этажах новых домов необходимо создавать компактные поликлиники. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

«Мы строим развитую сеть организаций здравоохранения, вы сами знаете. Однако по-прежнему население не получает медпомощь хорошего качества, особенно в сельской местности. Все основные причины понятны, министр только что об этом сказал. Поэтому озвученные меры по улучшению качества медпомощи в целом полностью поддерживаются. Поручаю министерству здравоохранения совместно с регионами обеспечить эффективную реализацию предлагаемых мер», - поручил Сагинтаев.

Вместе с тем он отметил пример акимата Астаны, который через привлечение частных инвесторов проводит работу по увеличению качества лечебниц и снижению пациентов на одного врача.

«В первую очередь, на первых этажах новостроенных домов должны строить компактные поликлиники, максимально приближенные к населению. И все эти меры, я думаю, должны проводиться во всех областях. Аскар Узакпаевич (первый заместитель премьер-министра - V), когда создаются проекты домов, в первую очередь нужно рассматривать вопрос размещения на первых этажах детских садов и поликлиник для населения», - поручил премьер.

Как сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов, для решения существующих проблем доступности и качества медицинского обслуживания первичной медико-санитарной помощи предлагается внедрить проекты ГЧП по созданию компактных центров ПМСП, максимально приближенных к месту жительства прикрепленного населения.