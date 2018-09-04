9 пар швейцарских часов изъято у задержанных сотрудников ДГД Павлодарской области

У задержанных 31 августа руководителя департамента государственных доходов по Павлодарской области Байгурманов и руководителя управления службы экономических расследований этого же департамента Бейсенбаев в ходе обысков по месту жительства и на рабочих местах изъято более $160 тыс., 10,5 млн тенге и 9 пар наручных дорогостоящих швейцарских часов, сообщил официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

«31 августа в результате проведения негласных следственных действий указанные лица были изобличены при возврате полученных в марте текущего года 100 тысяч долларов США от представителя ТОО за прекращение уголовного дела и недоначисление налогов в размере 1,1 миллиарда тенге», - рассказал Жахин на пресс-конференции во вторник.

В этот же день подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС ДВД Павлодара, а 3 сентября с санкции суда арестованы.

«Незаконное получение денежных средств со стороны подозреваемых подтверждается показаниями свидетеля и заявителя, а также другими свидетелями и материалами негласных следственных действий. Досудебное расследование проводится по статье получение взятки в особо крупном размере, санкция которой предусматривает наказание штрафом в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах», - сообщил представитель агентства.

Он также призвал предпринимателей региона, пострадавшим от противоправных действий со стороны подозреваемых, обращаться в следственный департамент Национального бюро агентства.