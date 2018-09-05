Мир за ночь 4-5 сентября 2018 года

Израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по сирийским провинциям Хама и Тартус. По предварительным данным, погиб один человек и четверо пострадали в Хаме, еще 5 человек получили ранения в Тартусе, пишет газета «Коммерсантъ». Как сообщается, самолеты ВВС Израиля на низкой высоте вошли в воздушное пространство Сирии с западной части Бейрута и направились в провинции Тартус и Хама. Сирийские ПВО отразили атаку. В окрестностях Хамы были сбиты пять ракет. Остатки израильских ракет также были обнаружены в окрестностях населенных пунктов Ан-Насера и Дахр Аль-Ксейр на западе провинции Хомс. Как сообщает газета, в порту города Тартус находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган заявил о важности сотрудничества Турции и России на фоне возможной военной операции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщает «РИА Новости». «Если в Идлибе полетят ракеты, то погибнет много людей, и первое место, куда побегут оттуда люди при гуманитарной катастрофе, будет Турция. Мы этот процесс можем предотвратить с помощью решения, достигнутого путем переговоров. Сотрудничество между Турцией и РФ сейчас очень важно», - сказал Эрдоган. Он выразил надежду, что на саммите РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране 7 сентября удастся «достичь результатов для предотвращения непропорциональных действий» сирийских правительственных сил. Напомним, что территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможность провала переговоров между Брюсселем и Лондоном по условиям выхода Великобритании из ЕС, сообщает ТАСС. «Мы не хотим, чтобы эти переговоры закончились провалом, но мы не можем этого и полностью исключать. Мы приложим все силы для достижения результата», - заявила Меркель во вторник. Он добавила, что поставлена «цель достигнуть взаимопонимания с Великобританией». «Разумеется, важно, чтобы эта цель была достигнута при условии, что страна, которая не входит в ЕС, не может иметь такие же права и обязанности, как член ЕС», - отметила Меркель. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Британии победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Страны Латинской Америки рассматривают возможность разрешить въезд на свою территорию венесуэльским мигрантам, у которых истек срок действия паспортов и удостоверений личности. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в Декларации Кито, принятой во вторник в эквадорской столице по итогам встречи представителей МИД государства региона. Документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора. Правительства этих стран договорились «в соответствии с национальным законодательством каждой страны принимать истекшие документы в качестве документов, удостоверяющих личность венесуэльских граждан для миграционных целей». В то же время указанные 11 государств обратились к Каракасу с призывом наладить процесс выдачи венесуэльцам всех видов документов, необходимых для свободного передвижения. Государства также договорились создать региональную программу по обмену информацией о венесуэльских мигрантах ради «обеспечения упорядоченных и безопасных миграционных потоков». В этом вопросе страны Латинской Америки рассчитывают на помощь ООН и Международной организации по миграции. В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном, в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. В свою очередь власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о «нормальных миграционных потоках».

Кандидат от правящей партии Пакистана «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») Ариф Алви во вторник избран президентом страны, сообщает «РИА Новости». За пост главы государства боролись три кандидата: Ариф Алви, представитель Пакистанской народной партии (PPP) Аитзаз Ахсан и кандидат от нескольких оппозиционных объединений Маулана Фазл-ур-Рехман. Пакистан – парламентская республика, пост президента является номинальным, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Нынешняя конституция дает президенту Пакистана право назначать новые выборы, отправлять в отставку главу правительства и распускать парламент. При этом верховный суд может наложить вето на любое из этих решений. Президент имеет право помиловать осужденных, возглавляет совет национальной безопасности и является главнокомандующим вооруженных сил страны.

Капитализация компании интернет-торговли Amazon достигла $1 трлн на бирже Nasdaq. Цена акций компании 4 августа в моменте превышала $2050 за штуку, позже она опустилась ниже, сообщает Русская служба ВВС. За последний квартал 2017 года Amazon получила рекордную прибыль за всю свою историю - $2 млрд. Основатель и владелец компании Джефф Безос считается самым богатым человеком мира - его состояние достигало $132 млрд. Крупнейшим рынком для компании остаются США. В начале августа Apple стала первой публичной американской компанией рыночной стоимостью более $1 трлн. Однако первой в мире «высоту» в триллион долларов капитализации взяла в 2007 году китайская нефтегазовая компания PetroChina. В первый же день торгов на Шанхайской фондовой бирже цена ее акций выросла на 163%, однако позже компания начала нести убытки и не смогла удержать результат.