Общественники Алматы просят акимат провести ревизию зеленых насаждений

Общественники Алматы опасаются, что через 2 года погибнут все зеленые насаждения в центре города. В связи с этим они просят акимат провести ревизию, передает «Казинформ» .

Как сообщила член общественного совета Жумагуль Тажибекова, в июле-августе была сформирована рабочая группа из числа общественных организаций в сфере зеленых насаждений и благоустройства, которая провела выездной мониторинг и выявила «очень много недочетов». Так, по ее словам, при реконструкции улиц по проспектам Абылай хана и Достык были закрыты все арыки, не продумана система их очистки. «Практически повсеместно, где провели реконструкцию, не соблюдены определенные нормы. Например, по лункам деревьев – биологи подтвердили, что их закрытие (арыков – V) приведет к тому, что деревья заболеют и погибнут. Да, конечно, для города это хорошо, везде чисто и красиво, но через два года мы потеряем все зеленые насаждения вдоль Абая, Абылай хана, Достык», - добавила Тажибекова.

«Общественники просят акимат города провести ревизию», - добавила она.

Также она сообщила, что общественники подготовили изменения в закон об особом статусе Алматы. «Чтобы инструкции, касающиеся именно Алматы, с его особым статусом, утверждались местным исполнительным органом», - уточнила Тажибекова.

В свою очередь глава общественного совета Рахман Алшанов отметил, что город интенсивно благоустраивается, но нет согласованных действий, и работы ведутся второпях. «Некоторые плитки уже рассыпаются, но зачем было спешить. В итоге получается, что большие деньги выделяем в маслихате – идем на встречу, а потом получается, что снова надо – на ремонт. Двойная трата денег», - сказал он.



