Казахстан должен проводить больше международных соревнований – Мухамедиулы

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции в среду заявил, что Казахстан должен больше проводить у себя международных соревнований. Это даст возможность развивать спорт и показать страну.

«Мы должны побольше международных соревнований в области спорта проводить у себя. Как правило, когда ты принимающая сторона, естественно, уделяется внимание, высказывается желание: возьмите, пожалуйста, в судейский состав. Почему весь мир старается большие мероприятия проводить у себя. Кроме того, что это дает возможность развивать спорт и показать страну», - сказал Мухамедиулы.

Он добавил, что «у нас есть кадры», но для того, чтобы их внедрить, необходимо «более агрессивно их предлагать». «Мы предлагаем по боксу, по этим, включают, но не так системно. И при том не строится год-два, для этого нужно 5-7 лет- это длинный срок. Потому что когда включают, тот же судья обслуживает небольшой международный региональный турнир, потом он переходит на более международный турнир, потом уже начнет обслуживать чемпионат мира. Это долгий процесс, и мы должны над этим работать», - сказал министр.

«Казахстан, к сожалению, не представлен в международном олимпийском комитете, в России четыре представителя. Это играет огромную роль», - констатировал он.

По словам Мухамедиулы, «наша задача – доказывать, что у нас сильный судейский состав, и они достойны обслуживать международные соревнования». «Мы должны иметь своих представителей в судействе и отстаивать интересы», - подчеркнул министр.

Он также прокомментировал результаты Казахстана по итогам Азиады-2018. По его словам, они были «в шоковом состоянии, когда не достигали тех результатов, которых ожидали».

«Откровенно скажем: для нас это, как холодный душ. Потому что мы планировали большее количество золотых медалей, чем в предыдущие соревнования. Мы рассчитывали на боксеров, на гребцов каноэ, на борцов греко-римского стиля, на вольников и женский состав», - сказал глава министерства спорта.

«Я поставил руководство в известность о том, что мы в первую очередь должны как можно быстрее интегрироваться в организации международного сообщества – судейский корпус и исполкомы. В исполнительном комитете МОК у нас за всю историю не было ни одного представителя. Это наше упущение – мы на Азиатских играх не стали настаивать на включение (в исполнительный комитет - V)», - сказал Мухамедиулы.

Напомним, в этом году Казахстан завоевал на Азиаде 76 медалей – 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые, и впервые в истории не вошел в ТОП-5 медального зачета, заняв 9 место.