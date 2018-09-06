В Астане планируют запретить шуметь в выходные дни

В частности, аким указал на комплексный подход к профилактике правонарушений и необходимость «постоянно совершенствовать принципы и вносить корректировки в план работы, чтобы столица стала лидером по безопасности в республике». Ключевым индикатором должно стать обеспечение для каждого жителя и гостя столицы «высокой личной и имущественной защищенности».

Для повышения оперативности, как отметил Исекешев, необходимо переходить к применению новых технологий. Важным шагом в этом вопросе он назвал внедрение системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта по всем камерам в городе. Сообщается, что уполномоченные органы уже работают над реализацией пилотного проекта в торговом доме «Есиль», в перспективе планируется реализация проекта во всех автобусах, аэропортах, вокзалах, крупных магазинах.

Как отмечается, предиктивная аналитика при помощи анализа больших данных Big Data позволит создать интерактивную базу данных и сформировать криминогенную карту столицы, с возможностью проводить мониторинг по зонам потенциального риска и прогнозировать, где будут совершаться преступления. «Для этого одновременно проводится сбор и анализ пространственных данных возможных мест и маршрутов побега. (…) В работу полицейских уже вводятся специальные планшеты для работы с ней, которые позволяют оперативно получать информацию с видеокамер «Сергек» в радиусе выбранного участка. На основе собранных данных будут формировать электронные улики для уголовных дел», - сообщили в акимате.

Кроме того, как напомнили в акимате, создается контакт-центр по вопросам экстренного реагирования – 112, который в перспективе будет работать по аналогии со службой «911» в США и Канаде.

Вместе с тем Исекешев обратил внимание на увеличение количества участковых и школьных инспекторов.

«Для повышения роли полиции, ее авторитета в обществе и привлекательности полицейской профессии в сознании граждан в первую очередь нужно привести в порядок здания участковых пунктов. А для увеличения штата, также стимулирования кандидатов на должность участковых и школьных инспекторов необходимо рассмотреть возможность обеспечения их служебным жильем и введения «столичного коэффициента» в виде надбавки к должностному окладу», - сказал он.

Также он предложил дать районным акимам право согласовывать кандидатуры на должность участковых «для более тесного сотрудничества в работе по профилактике преступности и взаимодействия с жителями». Кроме того, будет рассмотрено предложение о создании Центра подготовки полицейского, где «значительное внимание будет уделяться интеллектуальному, культурному и нравственному развитию полицейских».

По словам Исекешева, необходимо подключать частные камеры к единой системе мониторинга, прописать требования к организации работы рынков, мест приема лома цветных металлов и бывших в употреблении запчастей. А в связи с систематическими жалобами жителей предлагается ввести положение по соблюдению тишины в выxoднoй дeнь по опыту Германии. Положение будет предусматривать запрет «на ремонтные работы и любой другой шум», а также утверждать четкий регламент работы увеселительных заведений, находящихся на первых этажах зданий, в части ограничения шума в ночное время.

Подводя итоги заседания, Исекешев поручил постоянно изучать опыт крупных развитых городов мира по организации безопасности и внедрению новых технологий, а также подчеркнул необходимость привлечения общественности к содействию в предупреждении преступлений.

«Одним из лучших средств по совершенствованию профилактических мер, полагаю, будет активное участие общественности в разработке методов борьбы с правонарушениями. Чтобы правоохранительные органы ощущали поддержку со стороны населения, предлагаю выносить все вопросы на рассмотрение общественного совета города Астаны», - сказал аким столицы.

По данным начальника ДВД Марата Кожаева, «обстановка в столице стабильная», в первом полугодии уровень преступности снизился на 30%, на 6,2% увеличилось количество раскрытых преступлений. Прокурор города Булат Дембаев отметил, что снижение уровня преступности произошло за счет имущественных преступлений, профилактика которых проводилась совместно с органами ДВД.