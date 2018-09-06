Парламент ратифицировал изменения в соглашение с Узбекистаном о налогообложении

Депутаты сената Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года.

«Целью протокола является развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информации и пересмотр отдельных положений соглашения на предмет налогообложения отдельных видов доходов», - говорится в заключении комитета сената по финансам и бюджету.

Протоколом предусмотрено изменение положений, направленных на предотвращение налоговых уклонений путем расширения обмена информацией, помощи в сборе налогов, уточнение положений статьи, определяющей критерии образования постоянного учреждения нерезедентом, изменение статей, регулирующих порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, прироста стоимости имущества, независимых личных услуг и других доходов.

«Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и тем самым позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами», - говорится в документе.