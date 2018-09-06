ICANN предупредила о перебоях в работе интернета

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) сообщила, что 11 октября и после пользователи могут столкнуться со снижением скорости работы в интернете, а часть сайтов будет недоступна. Это связано с тем, что корпорация собирается провести первую в истории смену криптографических ключей, защищающих систему доменных имен интернета, сообщает РБК .

Переход на новые ключи (Key Signing Key, KSK) должен состояться 11 октября. По информации организации, некоторые интернет-пользователи испытают сложности при разрешении доменных имен (то есть при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес), которое компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за этого пользователи не смогут открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

11 октября – предварительная дата перехода на новые ключи. По словам главы по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александры Куликовой, точная дата перехода будет утверждена на ​заседании правления корпорации 12 сентября.

По словам Куликовой, в 2017 году примерно у четверти пользователей интернета – около 750 млн человек – доступ в интернет так или иначе зависел от операторов, использующих расширение DNSSEC. Именно эти пользователи потенциально могут столкнуться с проблемами.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они применяются в расширении DNSSEC и обеспечивают безопасность и целостность системы интернет-адресации.