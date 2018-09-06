Из 15 предприятий СЭЗ в Караганде работают только 6 – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Карагандинскую область провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Он подчеркнул, что Карагандинская область является самым урбанизированным регионом страны, и отметил важность развития социальной инфраструктуры во всех ее населенных пунктах, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев отметил положительную динамику экономических показателей развития региона и что «по темпам жилищного строительства область занимает четвертое место в республике». «За пять лет введено 1,7 млн кв. м жилья», - уточнил президент.

Вместе с тем глава государства указал на необходимость решения ряда ключевых задач по обеспечению дальнейшего экономического роста региона.

«В области функционирует специальная экономическая зона. На сегодня в СЭЗ зарегистрировано 15 участников, из которых только 6 – действующие предприятия. Поручаю акимату выработать действенные меры по активизации потенциала СЭЗ. Надо привлекать крупных «якорных инвесторов» в строительную, химическую и медицинскую индустрии, а также в металлообработку», - сказал президент Казахстана, напомнив о социальной ответственности предприятий за создание и улучшение условий жизни населения.

Назарбаев также поручил наладить производство наиболее востребованных импортируемых товаров и услуг.

«На 4-х крупных предприятиях планируется внедрение элементов Индустрии 4.0, а 2 предприятия определены как «модельные цифровые фабрики». Роботизация, искусственный интеллект, промышленный интернет позволят повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции. Здесь работа должна вестись на постоянной основе», - подчеркнул он.

Кроме этого, глава государства поручил активизировать работу по цифровизации государственных услуг, разработать долгосрочную стратегию развития Караганды и Дорожную карту по ее реализации, а также Карту развития бизнеса в Карагандинской области, активно вовлекать население в предпринимательство и проработать новые проекты в формате государственно-частного партнерства.

Отдельно президент поручил обеспечить дальнейшую реализацию на должном уровне «Пяти социальных инициатив», решать проблемы качества высшего образования, здравоохранения, жилищного строительства и развития туристического потенциала области, указал на необходимость обеспечения сельского населения качественной питьевой водой.

Также в ходе совещания было уделено внимание вопросам теплоснабжения, обеспечения экологической безопасности в регионе и внедрения зеленых технологий.

«В области в год выделяется в атмосферу порядка 600 тыс. тонн вредных веществ. Это составляет четверть от всех выбросов по республике. Поручаю акимату совместно с правительством принять комплексные меры по оздоровлению экологической обстановки», - сказал Назарбаев.

В ходе визита в Караганду президент ознакомился с ходом строительства нового центра города, осмотрел участок застройки жилых массивов в районе «Юго-Восток», посетил ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», Карагандинский литейно-машиностроительный завода ТОО «Maker», встретился со студентами Карагандинского государственного технического университета.