Казахстан «нейтрально» чувствует на себе антироссийские санкции – Сулейменов

Общий эффект на экономику Казахстана от антироссийских санкций пока является нейтральным, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его мнению, некоторые предприниматели даже выиграли от ослабления тенге. Однако, если будут заморожены активы госбанков России, вот тогда мы почувствуем влияние санкций через курс.

«В отношении нашей собственной экономики. Они (санкции – V) влияют на экономику страны. Но, тем не менее, они и там (в России – V) точечные. Вы сами знаете, в отношении отдельных компаний, лиц и отраслей. На нас они влияют еще более опосредованно. И самый ключевой канал – это курс. А на счет курса, здесь эффект такой: как домохозяйства, так и компании – у кого активов больше в доллар или в тенге, некоторые отрасли выигрывают даже от увеличения курса, другие проигрывают. Поэтому общий эффект у нас пока нейтральный», - заявил Сулейменов.

По его мнению, «эффект» Казахстан почувствует, если санкции будут ужесточаться.

«Если будет реализовываться жесткие сценарий по санкциям, то есть когда будут заморожены активы госбанков, если будут дальнейшие санкции в отношении госдолга РФ, тогда уже да, мы, наверно, почувствуем через курс более. Пока нейтрально», - подчеркнул министр.