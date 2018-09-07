Курс доллара не должен быть таким высоким – Сулейменов

В пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр национальной экономики Тимур Сулейменов признался, что ослабление тенге в Казахстане «налицо». Однако, считает он, фундаментально цена такой быть не должна. Тем не менее эта ситуация отразится на конечных показателях инфляции, которая будет выше, чем планировалось, но не выйдет из запланированного коридора 5-7%.

«Что касается ослабления тенге – ослабление тенге налицо. Действительно, мы видим, несмотря на то, что фундаментально, если считать по нашей макроэкономической модели, по макроэкономической модели национального банка, цена такой не должна быть. Это ясно, что этот вопрос такой психологический, политический, санкций и определенного такого нервного влияния рынка на возможный эффект. Фундаментально тенге стоить столько не должен, по нашей модели», - заявил Сулейменов.

По его признанию, влияние курса на тенге «однозначно есть», корреляция «не 100%, но достаточно высокая», из-за чего инфляция до конца года будет «чуть-чуть выше того коридора, который мы хотели».

«То есть у нас 5-7% (коридор инфляции – V), сейчас инфляция по итогам 8 месяцев ровно 6%, то есть мы посередине коридора идем. Мы хотели примерно на 6% закончить год, но из-за ослабления тенге, видимо, скорее всего, будет 6,7-6,8%. Но за коридор 5-7% мы не выйдем», - подчеркнул министр.

Что касается роста отраслей, то «текущий курс не представляет угрозы для достижения нашей планки 3,8% в 2018 году, поэтому изменений каких-либо по прогнозу ВВП мы не предполагаем».

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 375,64 тенге. Национальная валюта со вчерашних торгов ослабла на 3,41 тенге. В обменниках Астаны и Алматы курс продажи доллара достиг 378 тенге, покупки – 376 тенге.