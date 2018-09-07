Колебания курса тенге незначительно отразятся на продовольственной корзине – МНЭ

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов заверяет, что колебания курса тенге практически не отразятся на продовольственной корзине, так как она состоит в основном из отечественных товаров. Об этом он сказал в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Корреляция между курсом и инфляцией однозначно есть, потому что мы не можем потреблять все исключительно свое, даже когда мы говорим, что мы на 80% с точки зрения продовольствия сами себя обеспечиваем. Тем не менее оно неравномерно по стране. Регионы, которые из России покупают, регионы, которые ближе к Узбекистану, – с Узбекистана и так далее. Эти различия всегда будут», - сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что курс будет всегда влиять на инфляцию, на продовольственную, в частности.

«Курс будет влиять (на продовольственную корзину – V). Будет ли он влиять значительно – скажу, что нет. Потому что на 80% мы себя обеспечиваем, и таким образом поменялся на 10-20% курс, на 10-20% поменяются цены на товары. Такой прямой корреляции не должно быть», - считает министр.