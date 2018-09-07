Назарбаев заявил, что всегда следит за ситуацией вокруг Темиртау

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Карагандинскую область посетил АО «АрселорМиттал Темиртау». В ходе встречи с рабочими предприятия он отметил тяжелый труд металлургов и подчеркнул, что всегда держит ситуацию вокруг города Темиртау и завода на постоянном контроле, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сейчас на территории завода меня переполняют особые чувства. Впервые я переступил через проходную в 1958 году. Здесь тогда еще ничего не было. Все это строилось на моих глазах», - поделился воспоминаниями Президент Казахстана.

Назарбаев напомнил руководству компании о социальной ответственности бизнеса за повышение качества жизни горожан. В частности, президент указал на необходимость увеличения количества медицинских, образовательных и спортивных объектов в городе.

В ходе визита он ознакомился с технологиями производства сортового проката и был проинформирован о дальнейших планах по развитию металлургического комбината, а также о планах по реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и решениях по обеспечению экологической безопасности региона.