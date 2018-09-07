Китайская инспекция посетит казахстанские сельхозпредприятия

В Казахстане на данный момент находится китайская инспекция, которая посетит 18 предприятий, производящих ячмень и кукурузу. Также ожидается повторная инспекция по убойным пунктам КРС, сообщает «Казинформ» .

«В данный момент Казахстан посещает китайская инспекция, она проводит инспекцию на 18 предприятиях ячменя и кукурузы, ожидаем, что до конца года по данным предприятиям будет дан доступ на китайский рынок. Помимо этого, в конце сентября ожидается повторная инспекция по убойным пунктам крупнорогатого скота и также ряд предприятий будет иметь доступ к поставке товаров в Китай», - сказал на казахстанско-китайском бизнес-форуме в Астане заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты РК Нуралы Букейханов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Китае разрешены более 25 сельскохозяйственных товарных групп Казахстана. Это замороженная говядина, баранина, пшеница, растениеводческая продукция, кондитерские изделия, продукция обрабатывающей промышленности.



