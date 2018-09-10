Мир за ночь 9-10 сентября 2018 года

В воскресенье, единый день голосования, в 22-х городах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. К проведению митингов россиян призвал оппозиционный политик Алексей Навальный, пишет газета «Коммерсантъ». При этом провести акции протеста было запланировано более чем в 90 городах. Самого Навального арестовали 27 августа на 30 суток. По подсчетам, только на акцию в Москве пришли около 2,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. человек в Санкт-Петербурге. Между тем после начала митинга начались задержания. Всего на акциях в разных городах задержали 291 человека. Самое большое количество задержанных – в Санкт-Петербурге. Здесь задержали более 300 человек.
Между тем, как сообщает ТАСС, Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав, согласно данным после обработки 56,3% протоколов, около 69,54% голосов. На втором месте – Вадим Кумин от КПРФ с результатом 11,65%, на третьем – Илья Свиридов от «Справедливой России» с 7,28%. Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев набирает 6,82%, Михаил Балакин («Союз горожан») набрал 1,88%. Собянина с победой на выборах поздравил президент России Владимир Путин.
В воскресенье в Швеции состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным данным подсчета голосов, Партии правящего красно-зеленого блока (Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ), Левая партия и Партия охраны окружающей среды) выигрывают с крайне незначительным преимуществом у оппозиционного правоцентристского альянса (Умеренная коалиционная партия, партия «Либералы», Христианско-демократическая партия, Партия центра) с результатом 40,6% против 40,3%, сообщает ТАСС. Число мандатов в парламенте у «красно-зеленых» составляет 144, у правоцентристов – 143, у «Шведских демократов» – 62. Ни у одного из блоков нет собственного большинства в законодательном собрании. В голосовании приняли участие 84,4% населения страны. На данный момент СДРПШ набирает 28,4% голосов, Партия охраны окружающей среды (ПООС) – 4,3%, Левая партия (ЛП) – 7,9%. Умеренная коалиционная партия получила 19,8% голосов избирателей, партия «Либералы» (ПЛ) – 5,5%, Христианско-демократическая партия (ХДП) (ХДП) – 6,4%, Партия центра (ПЦ) – 8,6%, «Шведские демократы» (ШД) – 17,6%. Ожидается, что окончательные итоги выборов будут известны не ранее среды.
В Париже неизвестный ранил ножом семь человек, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел около 22.45 по местному времени у кинотеатра в 20-м округе Парижа. Сначала преступник, вооруженный также металлическим прутом, ранил двух мужчин и женщину, после напал на двух британских туристов на улице Анри Ногера. Пять пострадавших доставлены в реанимацию, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, один – в состоянии шока. Нападавший задержан. По предварительным данным, нападение не является терактом. Ранее, 23 августа, вооруженный ножом мужчина напал на людей в коммуне Трапп в западном пригороде Парижа. В результате нападения погибли два человека, один был тяжело ранен. Полиция ликвидировала нападавшего, который, как выяснилось позже, находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.
Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times. По мимо этого, Еврокомиссия намерена дать прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности. В рамках этих двух инициатив планируется расследовать происхождение $30 млрд, которые в течение года попали в Евросоюз из России и других стран СНГ через Danske Bank. Сейчас проверять банки на отмывание денег может ЕЦБ, но, как отмечается, его мероприятия не входят в особую европейскую программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах. Теперь расследовать финансовые преступления сможет европейская прокуратура, она же будет иметь право начинать уголовное преследование. Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза. К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.
Президент Судана Омар аль-Башир в воскресенье отправил в отставку правительство страны в условиях тяжелейшего экономического кризиса, сообщает ТАСС. Как отмечается в президентском указе, такое решение объясняется «необходимостью преодоления состояния отчаяния и страдания, которые переживает страна в последний период». Президент пообещал, что «перестановки и изменения коснутся всех уровней исполнительной власти, начиная от госминистров, министров и заканчивая главой правительства». «Будет сформирован новый Совет министров, который вернет надежду народу Судана», - заявил он. В целях урезания расходов госказны на содержание ведомств глава государства сократил количество министерств с 31 до 21.тСудан, сталкивающийся со все растущими экономическими проблемами, в настоящее время испытывает острую нехватку иностранной валюты, что привело к девальвации суданского фунта по отношению к доллару США и вынудило центробанк дважды понижать его курс в январе. Помимо этого, после отделения богатого нефтью Южного Судана и провозглашения им независимости в 2011 году, большая часть месторождений отошла Джубе, а Хартум потерял 75% от их добычи в объеме 500 тыс. баррелей в сутки. Все это привело к увеличению темпов инфляции, которая уже составила 65%. Непрекращающийся рост цен на хлеб и другие продукты питания неоднократно приводили к массовым антиправительственным протестам в столице и других городах. В октябре прошлого года с Судана были сняты санкции США, которые действовали 20 лет. Однако, смягчив санкционный режим, Вашингтон не исключил страну из своих списков «государств-спонсоров терроризма».
В Нью-Йорке, спустя 17 лет, открыли станцию метро у Всемирного торгового центра на юге Манхэттена, сообщает Русская служба ВВС. Станция Cortlandt Street первой линии метро была погребена под обломками башен-близнецов, в которые врезались самолеты в ходе терактов 11 сентября 2001 года. Станция введена в эксплуатацию под новым названием World Trade Center (WTC). «WTC Cortlandt – это не просто станция метро. Это символ стремления нью-йоркцев восстановить и облагородить Всемирный торговый центр», - сказал глава Metropolitan Transportation Authority (MTA) Джозеф Лота. По данным New York Times, новая станция обошлась Нью-Йорку в $181,8 млн. Чтобы ее восстановить, понадобилось заменить 365 метров путей и сделать у станции полностью новый потолок.
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