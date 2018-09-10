Мир за ночь 9-10 сентября 2018 года

В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста, в Париже неизвестный ранил ножом 7 человек, а президент Судана распустил правительство страны в условиях экономического кризиса. ЕС расследует происхождение $30 млрд, попавших в Союз из стран СНГ через Danske Bank СМИ, а в Нью-Йорке открыли станцию метро у Всемирного торгового центра, которая была закрыта 17 лет – после теракта 11 сентября 2001 года. Тем временем на парламентских выборах в Швеции с небольшим преимуществом побеждает правящий блок, а на выборах мэра Москвы победу одержал Собянин.

В воскресенье, единый день голосования, в 22-х городах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. К проведению митингов россиян призвал оппозиционный политик Алексей Навальный, пишет газета «Коммерсантъ». При этом провести акции протеста было запланировано более чем в 90 городах. Самого Навального арестовали 27 августа на 30 суток. По подсчетам, только на акцию в Москве пришли около 2,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. человек в Санкт-Петербурге. Между тем после начала митинга начались задержания. Всего на акциях в разных городах задержали 291 человека. Самое большое количество задержанных – в Санкт-Петербурге. Здесь задержали более 300 человек.

Между тем, как сообщает ТАСС, Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав, согласно данным после обработки 56,3% протоколов, около 69,54% голосов. На втором месте – Вадим Кумин от КПРФ с результатом 11,65%, на третьем – Илья Свиридов от «Справедливой России» с 7,28%. Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев набирает 6,82%, Михаил Балакин («Союз горожан») набрал 1,88%. Собянина с победой на выборах поздравил президент России Владимир Путин.

В воскресенье в Швеции состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным данным подсчета голосов, Партии правящего красно-зеленого блока (Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ), Левая партия и Партия охраны окружающей среды) выигрывают с крайне незначительным преимуществом у оппозиционного правоцентристского альянса (Умеренная коалиционная партия, партия «Либералы», Христианско-демократическая партия, Партия центра) с результатом 40,6% против 40,3%, сообщает ТАСС. Число мандатов в парламенте у «красно-зеленых» составляет 144, у правоцентристов – 143, у «Шведских демократов» – 62. Ни у одного из блоков нет собственного большинства в законодательном собрании. В голосовании приняли участие 84,4% населения страны. На данный момент СДРПШ набирает 28,4% голосов, Партия охраны окружающей среды (ПООС) – 4,3%, Левая партия (ЛП) – 7,9%. Умеренная коалиционная партия получила 19,8% голосов избирателей, партия «Либералы» (ПЛ) – 5,5%, Христианско-демократическая партия (ХДП) (ХДП) – 6,4%, Партия центра (ПЦ) – 8,6%, «Шведские демократы» (ШД) – 17,6%. Ожидается, что окончательные итоги выборов будут известны не ранее среды.

В Париже неизвестный ранил ножом семь человек, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел около 22.45 по местному времени у кинотеатра в 20-м округе Парижа. Сначала преступник, вооруженный также металлическим прутом, ранил двух мужчин и женщину, после напал на двух британских туристов на улице Анри Ногера. Пять пострадавших доставлены в реанимацию, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, один – в состоянии шока. Нападавший задержан. По предварительным данным, нападение не является терактом. Ранее, 23 августа, вооруженный ножом мужчина напал на людей в коммуне Трапп в западном пригороде Парижа. В результате нападения погибли два человека, один был тяжело ранен. Полиция ликвидировала нападавшего, который, как выяснилось позже, находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.

Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор – Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) – дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times. По мимо этого, Еврокомиссия намерена дать прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности. В рамках этих двух инициатив планируется расследовать происхождение $30 млрд, которые в течение года попали в Евросоюз из России и других стран СНГ через Danske Bank. Сейчас проверять банки на отмывание денег может ЕЦБ, но, как отмечается, его мероприятия не входят в особую европейскую программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах. Теперь расследовать финансовые преступления сможет европейская прокуратура, она же будет иметь право начинать уголовное преследование. ​ Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза. К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.

Президент Судана Омар аль-Башир в воскресенье отправил в отставку правительство страны в условиях тяжелейшего экономического кризиса, сообщает ТАСС. Как отмечается в президентском указе, такое решение объясняется «необходимостью преодоления состояния отчаяния и страдания, которые переживает страна в последний период». Президент пообещал, что «перестановки и изменения коснутся всех уровней исполнительной власти, начиная от госминистров, министров и заканчивая главой правительства». «Будет сформирован новый Совет министров, который вернет надежду народу Судана», - заявил он. В целях урезания расходов госказны на содержание ведомств глава государства сократил количество министерств с 31 до 21.тСудан, сталкивающийся со все растущими экономическими проблемами, в настоящее время испытывает острую нехватку иностранной валюты, что привело к девальвации суданского фунта по отношению к доллару США и вынудило центробанк дважды понижать его курс в январе. Помимо этого, после отделения богатого нефтью Южного Судана и провозглашения им независимости в 2011 году, большая часть месторождений отошла Джубе, а Хартум потерял 75% от их добычи в объеме 500 тыс. баррелей в сутки. Все это привело к увеличению темпов инфляции, которая уже составила 65%. Непрекращающийся рост цен на хлеб и другие продукты питания неоднократно приводили к массовым антиправительственным протестам в столице и других городах. В октябре прошлого года с Судана были сняты санкции США, которые действовали 20 лет. Однако, смягчив санкционный режим, Вашингтон не исключил страну из своих списков «государств-спонсоров терроризма».

В Нью-Йорке, спустя 17 лет, открыли станцию метро у Всемирного торгового центра на юге Манхэттена, сообщает Русская служба ВВС. Станция Cortlandt Street первой линии метро была погребена под обломками башен-близнецов, в которые врезались самолеты в ходе терактов 11 сентября 2001 года. Станция введена в эксплуатацию под новым названием World Trade Center (WTC). «WTC Cortlandt – это не просто станция метро. Это символ стремления нью-йоркцев восстановить и облагородить Всемирный торговый центр», - сказал глава Metropolitan Transportation Authority (MTA) Джозеф Лота. По данным New York Times, новая станция обошлась Нью-Йорку в $181,8 млн. Чтобы ее восстановить, понадобилось заменить 365 метров путей и сделать у станции полностью новый потолок.