Казахстанцев призвали принять участие в обсуждении проекта Кодекса о здоровье народа

В Казахстане начались общественные слушания по проекту Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Вице-министр здравоохранения Алексей Цой призвал казахстанцев принять участие в обсуждении, сообщает «Казинформ» .

«Драфт концепции Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Полный текст на сайте mz.gov.kz. Приглашаем к обсуждению и ждем предложений. Каждый гражданин страны может принять участие в формировании будущего здравоохранения Республики», - отметил вице-министр.

Ознакомившись с проектом Кодекса, казахстанцы могут присылать свои замечания, вопросы и предложения.

В проекте кодекса в разделе «Общие положения» говорится о компетенции правительства и уполномоченного органа, местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы. Кроме того, отдельная глава отводится объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, госконтролю и надзору в сфере общественного здравоохранения, электронному здравоохранению. О правах граждан на охрану здоровья – в разделе «Охрана общественного здоровья», а организациям оказания медпомощи, образовательной и научной деятельности, фармацевтической деятельности и обращению лекарственных средств и медицинских изделий, правовому статусу, правам и обязанностям медицинских и фармацевтических работников посвящены отдельные разделы.



