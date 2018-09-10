Соответствующее постановление 3 сентября подписал премьер РК
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Морской порт Актау лишили статуса международного
фото с сайта kp.kz

Постановлением правительства РК от 3 сентября 2018 года, опубликованным на сайте информационной-правовой системы нормативных правовых актов «Адiлет», морской порт Актау переименован и лишен статуса международного.

«Переименовать акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» в акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт», - говорится в документе.

В связи с этим утратило силу постановление правительства от 31 июля 2003 года № 768 «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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