S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

«Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются наличие положительных балансовых показателей, сформированных за счет дополнительных поступлений в Национальный фонд РК, а также невысокий государственный долг, совокупный объем которого не превысит внешние ликвидные активы Казахстана в ближайшие 4 года», - отмечается в сообщении.

Ограничение расходов и значительные государственные доходы, по мнению аналитиков агентства, будут способствовать сбалансированности бюджета в 2018 году и в последующий период.

Наряду с этим, согласно расчетам экспертов S&P, до 2021 года в консолидированном бюджете прогнозируется небольшое положительное сальдо. Также отмечено уменьшение инфляции с двузначных показателей 2016 года до установленного коридора НБРК в 5%-7% в текущем году.

«В настоящее время аналитики ожидают, что в период до 2021 г. новый налоговый кодекс позволит увеличить доходы государства и сократить диспропорции путем рационализации режима льгот и преференций. По оценке аналитиков, государственные программы развития инфраструктуры будут поддерживать темпы экономического роста в 2018-2021гг. и составят в среднем 3%», - сообщили в Министерстве национальной экономики.

Как подчеркивают в ведомстве, «прогноз «Стабильный» отражает ожидания аналитиков касательно того, что в ближайшие два года государственный и внешний балансы будут оставаться устойчивыми».