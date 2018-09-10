Отдельный загранпаспорт для детей станет обязательным в РК с 2019 года

Отдельный загранпаспорт для детей станет обязательным с 1 января 2019 года, сообщила пресс-служба МВД РК. Ведомство вносит в законодательство соответствующие поправки.

МВД напоминает, что в соответствии с законом «О документах, удостоверяющих личность» в паспорт гражданина РК может вноситься запись о детях в возрасте до 16 лет с вклеиванием их фотографий в случаях совместного выезда за границу. Однако многие страны предъявляют обязательное требование для въезда наличие у детей до 16 лет паспорта гражданина РК.

«Последние тенденции в мире, связанные с усилением угрозы терроризма и экстремизма, стали причиной ужесточения многими странами требований при пересечении их границ. Мировое сообщество совершенствует прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и перешло к выдаче документов с биометрическими данными (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и т.д.). Наблюдается тенденция по увеличению стран, предъявляющих обязательное требование для въезда в государство наличия у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина Республики Казахстан (к примеру, в европейские государства Шенгенской зоны, США, ОАЭ и др. страны)», - пояснили в ведомстве.

Чтобы обеспечить казахстанцам «свободное перемещение границ других стран», МВД вносит поправки в закон, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей.

«Соответственно, для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт. Данные нововведения вступают в силу с 1 января 2019 года», - уточнили в пресс-службе МВД.



