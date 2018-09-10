Казахстан планирует участвовать в миротворческих операциях ООН совместно с другими странами

У Казахстана есть предварительные договоренности по совместному участию в миротворческих операциях ООН с рядом других государств, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«12 сентября делегация Казахстана примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросам реформы миротворческой деятельности ООН. Планируется обсуждение вопросов повышения эффективности миротворческих операций. С докладом по теме выступит заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа», - сказал он на брифинге.

Он напомнил, что в конце октября Казахстан направит миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав временных сил ООН в Ливане совместно с индийскими миротворцами.

«Имеются также предварительные договоренности по совместному участию в миротворческих операциях ООН с рядом других государств, ведется проработка деталей и организационно-правовых аспектов», - сказал Смадияров.