Казахстан планирует участвовать в миротворческих операциях ООН совместно с другими странами

Алия Иксанова, Астана, Vласть
У Казахстана есть предварительные договоренности по совместному участию в миротворческих операциях ООН с рядом других государств, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.
«12 сентября делегация Казахстана примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросам реформы миротворческой деятельности ООН. Планируется обсуждение вопросов повышения эффективности миротворческих операций. С докладом по теме выступит заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа», - сказал он на брифинге.
Он напомнил, что в конце октября Казахстан направит миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав временных сил ООН в Ливане совместно с индийскими миротворцами.
«Имеются также предварительные договоренности по совместному участию в миротворческих операциях ООН с рядом других государств, ведется проработка деталей и организационно-правовых аспектов», - сказал Смадияров.
Loading...