Порядка 60 млн тонн нефти добыли в Казахстане за 8 месяцев

За восемь месяцев текущего года в Казахстане добыто порядка 60 млн тонн нефти, в том числе, на трех крупных месторождениях – 35,8 млн тонн. Экспорт нефти составил 48,4 млн тонн, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев.

«За 8 месяцев текущего года основные показатели топливно-энергетического комплекса показывают положительную динамику роста. Объем добычи нефти конденсата составил порядка 60 млн тонн, показав рост к соответствующему периоду 2017 года на 5,3%. В том числе по трем крупным месторождениям составила 35,8 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган – 8,4 млн тонн, Карачаганак – 8,4 млн тонн и Тенгизе – 19 млн тонн», - сообщил Бозумбаев.

По его информации, экспорт нефти составил 48,4 млн тонн нефти, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 5,2%. Объем переработки нефти составил 10,43 млн тонн нефти, показав рост на 4%, а объем производства нефтепродуктов на трех НПЗ – 7,3 млн тонн, рост – на 2,8%.

«В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, и дефицита на рынке ГСМ не наблюдается. По состоянию на 10 сентября количество остатков ГСМ на нефтебазах достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка», - заверил глав Минэнерго.