Также в ведомстве сообщили о незаконности проведения платных тестов
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АДГСПК потребовало от школ «раскрыть свои бюджеты»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В течение ближайших двух недель все казахстанские школы в доступной форме должны раскрыть свой бюджет, заявил во вторник журналистам директор департамента антикоррупционной политики агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Данияр Сабирбаев. Кроме того, рассказал он, платные тесты, которые проводятся для учеников, являются незаконными.

«Мы с министерством образования и науки выработали определённые предложения. Первое. Мы даем ровно две недели всем исполнительным органам, школам, для того чтобы они в доступной форме раскрыли бюджеты школ», - сообщил Сабирбаев.

Кроме того, у представителей агентства есть вопросы к платным тестам.

«Школы собирают у родителей деньги на всевозможные тесты, которые организованы частными организациями, юрисдикция которых не совсем понятна и работа этих организаций в этих школах не совсем понятна. В Алматинской области мы приостановили такую практику по тестам. Тесты сдавались с 9 по 11 класс, и сумма каждого теста от 300- 500 тенге. Периодичность некоторых тестов в некоторых школах раз в неделю, в некоторых - раз в месяц. Самое интересное, что многие родители думают, что это санкционировано министерством образования. Это не так. Деятельность этих организаций и сбор денег на эти тесты являются незаконными и агентство и Нацбюро будут за этим следить», - подчеркнул директор департамента.

Еще один вопрос, который волнует представителей агентства - академическая честность.

«Невозможно говорить о борьбе с коррупцией, если в школах процветают сборы денег под разными предлогами. Мы призываем, чтобы тесты, подготовка к экзаменам, всевозможные диктанты проходили максимально открыто и честно», - отметил он.

Сабирбаев добавил, что никто не против, чтобы дети готовились к ЕНТ, но, «говоря начистоту, эти тесты проводятся для того, чтобы проводить срезы по уровню успеваемости». «Раньше эти тесты нам готовили учителя и, соответственно, информацию о наших знаниях получали таким способом. Сегодня появилась некая компания, которая предлагает сдать свои тесты, стоимостью от 300 тенге, в Алмате достигает до 700 тенге, под предлогом того, что это подготовка к ЕНТ. Но, господа, давайте разделим правду от лжи. Под каким предлогом это бы не предлагали родителям, деятельность этих тестов и сбор денег учителями на эти тесты - это незаконно», - заключил директор департамента.

Ранее сообщалось, что в казахстанских школах хотят запретить проводить пробное тестирование.

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