В школах запретят проводить пробное тестирование

Министерство образования и науки в очередной раз намерено внести изменения в проведение единого национального тестирования, и уже в будущем году объединить его с комплексным тестированием. Кроме того, в ведомстве хотят запретить школам готовить детей к единому тестированию. Такие планы озвучил во вторник в ходе заседания правительства министр образования Ерлан Сагадиев.

«В течение года в министерство поступали предложения от педагогической общественности, родителей по совершенствованию процесса единого национального тестирования и комплексного тестирования. Так как ЕНТ и КТ выполняют одинаковую функцию, (предлагается – V) объединение двух тестирований», – сообщил Сагадиев.

Кроме того, в связи с тем, что ЕНТ является вступительным экзаменом в вуз, Минобразования намерено освободить учителей школы от организации тестирования.

«Школы не должны готовить к ЕНТ. Они должны помочь детям освоить школьные программы. Поэтому отменяется проведение подобного тестирования в школах», – также заявил министр.

Еще оно предложение, озвученное Сагадиевым – это присуждать образовательные гранты без привязки к языку обучения.