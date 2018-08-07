ЕНТ вновь сделают единым тестированием
В школах запретят проводить пробное тестирование
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Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство образования и науки в очередной раз намерено внести изменения в проведение единого национального тестирования, и уже в будущем году объединить его с комплексным тестированием. Кроме того, в ведомстве хотят запретить школам готовить детей к единому тестированию. Такие планы озвучил во вторник в ходе заседания правительства министр образования Ерлан Сагадиев.

«В течение года в министерство поступали предложения от педагогической общественности, родителей по совершенствованию процесса единого национального тестирования и комплексного тестирования. Так как ЕНТ и КТ выполняют одинаковую функцию, (предлагается – V) объединение двух тестирований», – сообщил Сагадиев.
Кроме того, в связи с тем, что ЕНТ является вступительным экзаменом в вуз, Минобразования намерено освободить учителей школы от организации тестирования.
«Школы не должны готовить к ЕНТ. Они должны помочь детям освоить школьные программы. Поэтому отменяется проведение подобного тестирования в школах», – также заявил министр.
Еще оно предложение, озвученное Сагадиевым – это присуждать образовательные гранты без привязки к языку обучения.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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