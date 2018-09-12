Ратификацию договора о демаркации границы между Казахстаном и Кыргызстаном одобрил мажилис

Казахстан и Кыргызстан окончательно определили линию границы, разделяющей страны. Ее протяженность составляет 1257,07 километров. В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кыргызстан о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы».

«Основной целью Договора является международно-правовое закрепление демаркации линии государственной границы между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. В соответствии со статьей первой Договора, начальной точкой государственной границы является точка стыка государственной границы Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, определенная Соглашением между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой о точке стыка государственных границ трех государств от 25 августа 1999 года», - сообщил депутатам заместитель министра внутренних дел Мухтар Тлеуберди.

По его информации, конечной точкой государственной границы является точка стыка государственных границ Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, определенная соглашением между странами 15 июня 2001 года.

«Протяженность демаркирования линии государственной границы составляет 1257,07 км. В соответствии с договором, стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы. Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, а также несет ответственность за установленные ею ограничительные знаки и обеспечивает уход за ними», - также рассказал замминистра.