Решить проблему с очередями на казахстанско-кыргызской границе власти пока не могут

В будущем году на действующих пропускных пунктах на казахстанско-кыргызской границе почти вдвое увеличат число линий паспортного контроля, однако это не решит проблему очередей на границе, считают депутаты мажилиса.

«По имеющейся информации, на всем протяжении казахстанско-кыргызской границы функционирует 8 пограничных пунктов пропуска. Вместе с тем известно, что на контрольно-пропускных пунктах Кордай и Карасу наблюдается ежегодное увеличение потока как пассажиров, так и транспортных средств. Особенно этот поток возрастает в курортный сезон. Интенсивность прохождения пассажиров и автомашин увеличивается более, чем в два раза, в результате чего граждане двух стран вынуждены выстаивать длительные очереди», - заявила в среду в ходе пленарного заседания депутат Зауреш Аманжолова.

Директор пограничной службы Дархан Дильманов отметил, что в текущем году были приняты меры «по увеличению на линиях паспортного контроля проверки документы», число которых на сегодня достигает 36 на въезд, 18 – на выезд.

«Этого достаточно», - заверил он.

Дильманову тут же напомнили про «километровые очереди» и репортажи с мест события.

«Мы уже максимально используем все возможности по установке, - признался директор погранслужбы. - После реконструкции, мы надеемся, что будет установлено порядка 60 мест, чтобы проверять паспорта. Уже проектно-сметная документация есть, все соответствующие заявки поданы. Реконструкцию данного пункта пропуска будет производить министерство по инвестициям и развитию. И мы надеемся ситуация в 2019 году улучшится».

«Дархан Калиевич, вот о чем вам говорить нужно - вы сейчас до 60 хотите увеличить. Вам нужно расширять эти пункты, создавать нормальные условия, которые соответствовали бы XXI веку, когда люди на этих переходах с обеих сторон границы подходят. Согласны? Есть планы такие, вы можете сейчас рассказать?», - поинтересовался спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Этих планов у нас нет, потому что за открытие пунктов пропуска мы не отвечаем. Отвечает министерство по инвестициям и развитию. Но мы готовы к тому, чтобы увеличение пунктов пропуска было», - пояснил Дильманов.