Санкционные товары составляют 0,9% мирового импорта, а это $160 млрд
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В ЕЭК оценили ущерб мировой экономики от торговых войн
фото Sputnik / Максим Блинов

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина заявила, что ограничения в мировой торговле могут оказаться сопоставимыми с уровнем ее роста. На сегодняшний день уже до 3% мирового экспорта товаров попало под санкционный обмен запретными мерами, сообщает «Интерфакс».

«Тарифные войны могут затронуть до 8% мирового импорта, что сопоставимо с общими показателями роста торговли в 2017 году, этот эффект нельзя игнорировать», - сказала Никишина.

По ее данным, в 2017 году торговля товарами выросла на 11%, или на $1,6 трлн. Товары, попавшие под действие торговых санкций, составляют 0,9% мирового импорта ($160 млрд), товары, по которым могут быть введены санкции, – 2,2% мирового импорта ($550 млрд), а товары, которые рассматриваются в качестве объектов новых санкций, – 5,2% импорта ($922 млрд).

«Существует и косвенный ущерб, который не посчитан. Трудно подсчитать фундаментальные потери – отказ от инвестиций, наращивание резервов и многое другое, возникающие из-за непредсказуемости дальнейшего хода торговли», - добавила Никишина.

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