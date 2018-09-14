В ЕАЭС обсуждают механизм коллективных ответных мер на санкции третьих стран

В ЕАЭС прорабатывают возможность совместно вводить
экономические меры против третьих стран в случае ущемления экономических
интересов одной из стран-участниц Союза. Соответствующее поручение премьер-министры
России, Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана Евразийской экономической
комиссии, пишет газета «Известия».
По информации министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной, этот вопрос уже обсуждался на Межправительственном совете ЕАЭС. Инициатором дискуссии выступила российская сторона.
«Пока мы не говорим про конкретные меры, а только говорим про возможность наличия у Союза такого инструмента в принципе. (…) Пока мы в общем системном плане обсуждаем возможность введения коллективных мер в случае ущемления экономических интересов одного из участников. (…) Накопилась критическая масса, которая нас заставляет смотреть на возможность реагировать Союзом. Но пока это системное изучение», - подчеркнула она.
Никишина добавила, что практически у каждой страны ЕАЭС есть ситуации, в которых ее «дискриминируют вне правовых точек».
Между тем источник «Известий», близкий к ЕЭК, пояснил, что в первую очередь речь идет о совместном увеличении пошлин на товары третьих стран в случае ущемления интересов одной из стран-участниц ЕАЭС. При этом источник подчеркнул, что на территории всех стран Союза должны действовать одинаковые ставки пошлин. В пример приводится повышение США пошлины на российские товары, из-за чего Россия ввела ответные меры, увеличив импортные ставки на американскую продукцию. Однако это работает только на границах со странами, которые не состоят в ЕАЭС, а из стран Союза, которые граничат с Россией, американские товары попадают на российский рынок свободно и по более низким ставкам пошлин ЕАЭС.
Эксперты отмечают, что вводить ответные меры в рамках ЕАЭС будет сложно и долго. В частности, на введение пошлин на американские товары потребуется согласование со всеми странами ЕАЭС, наиболее сложно будет договариваться с Казахстаном и Беларусью. Сложности переговорного процесса по этому вопросу будут заключаться в личной заинтересованности остальных стран ЕАЭС, считают эксперты.
Как напоминает газета, США в марте этого года ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Повышение ставок коснулось не только России, но и ряда европейских стран, а также Китая, Индии, Канады и Мексики. В августе Россия подготовила ответные меры, повысив пошлины для США на отдельные виды транспортных средств, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Новые ставки составили от 25 до 40%.
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