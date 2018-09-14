В ЕАЭС обсуждают механизм коллективных ответных мер на санкции третьих стран

В ЕАЭС прорабатывают возможность совместно вводить экономические меры против третьих стран в случае ущемления экономических интересов одной из стран-участниц Союза. Соответствующее поручение премьер-министры России, Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана Евразийской экономической комиссии, пишет газета «Известия» .

По информации министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной, этот вопрос уже обсуждался на Межправительственном совете ЕАЭС. Инициатором дискуссии выступила российская сторона.

«Пока мы не говорим про конкретные меры, а только говорим про возможность наличия у Союза такого инструмента в принципе. (…) Пока мы в общем системном плане обсуждаем возможность введения коллективных мер в случае ущемления экономических интересов одного из участников. (…) Накопилась критическая масса, которая нас заставляет смотреть на возможность реагировать Союзом. Но пока это системное изучение», - подчеркнула она.

Никишина добавила, что практически у каждой страны ЕАЭС есть ситуации, в которых ее «дискриминируют вне правовых точек».

Между тем источник «Известий», близкий к ЕЭК, пояснил, что в первую очередь речь идет о совместном увеличении пошлин на товары третьих стран в случае ущемления интересов одной из стран-участниц ЕАЭС. При этом источник подчеркнул, что на территории всех стран Союза должны действовать одинаковые ставки пошлин. В пример приводится повышение США пошлины на российские товары, из-за чего Россия ввела ответные меры, увеличив импортные ставки на американскую продукцию. Однако это работает только на границах со странами, которые не состоят в ЕАЭС, а из стран Союза, которые граничат с Россией, американские товары попадают на российский рынок свободно и по более низким ставкам пошлин ЕАЭС.

Эксперты отмечают, что вводить ответные меры в рамках ЕАЭС будет сложно и долго. В частности, на введение пошлин на американские товары потребуется согласование со всеми странами ЕАЭС, наиболее сложно будет договариваться с Казахстаном и Беларусью. Сложности переговорного процесса по этому вопросу будут заключаться в личной заинтересованности остальных стран ЕАЭС, считают эксперты.

Как напоминает газета, США в марте этого года ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Повышение ставок коснулось не только России, но и ряда европейских стран, а также Китая, Индии, Канады и Мексики. В августе Россия подготовила ответные меры, повысив пошлины для США на отдельные виды транспортных средств, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Новые ставки составили от 25 до 40%.