Дело об убийстве Дениса Тена передадут в суд до конца сентября – МВД

Уголовное дело по факту убийства фигуриста Дениса Тена до конца сентября правоохранительные органы передадут в суд, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. По его информации, обвинение предъявлено двум мужчинам и одной женщине.

«Мы двум преступникам предъявили обвинение: кражи, разбой и убийство. А этой женщине – за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может, даже раньше, дело будет направлено в суд», - сообщил Касымов.

Он также добавил, что усилия всей правоохранительной системы направлены в первую очередь на активизацию профилактики правонарушений, которая «была и остаётся главным направлением в борьбе с преступностью».

«К сожалению, нам не удалось ещё создать в стране многоуровневую систему профилактики правонарушений, в которой должным образом участвовали бы не только правоохранительные, но и все остальные центральные государственные и местные исполнительные органы, а также общественные организации и другие институты гражданского общества», - признал Касымов.

По его мнению, состояние профилактики в регионах во многом зависит от деятельности местной полиции. И, прежде всего, участковых инспекторов полиции, ювенальной и дорожно-патрульной полиции. Вместе с тем он согласился, что «в их работе еще множество недостатков и упущений».

«Нет должной опоры на население, на общественные организации. Недостаточно ещё внимание самих местных исполнительных органов к проблемам профилактики правонарушений, которая является одной из основных задач местной полиции. Всё это, конечно же, не позволяет нам на должном уровне организовать эффективную профилактику правонарушений в регионах», - заключил глава МВД.

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 августа, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.