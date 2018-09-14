К ответственности будут привлечены три человека
  • 222
Дело об убийстве Дениса Тена передадут в суд до конца сентября – МВД
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Уголовное дело по факту убийства фигуриста Дениса Тена до конца сентября правоохранительные органы передадут в суд, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. По его информации, обвинение предъявлено двум мужчинам и одной женщине.

«Мы двум преступникам предъявили обвинение: кражи, разбой и убийство. А этой женщине – за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может, даже раньше, дело будет направлено в суд», - сообщил Касымов.

Он также добавил, что усилия всей правоохранительной системы направлены в первую очередь на активизацию профилактики правонарушений, которая «была и остаётся главным направлением в борьбе с преступностью».

«К сожалению, нам не удалось ещё создать в стране многоуровневую систему профилактики правонарушений, в которой должным образом участвовали бы не только правоохранительные, но и все остальные центральные государственные и местные исполнительные органы, а также общественные организации и другие институты гражданского общества», - признал Касымов.

По его мнению, состояние профилактики в регионах во многом зависит от деятельности местной полиции. И, прежде всего, участковых инспекторов полиции, ювенальной и дорожно-патрульной полиции. Вместе с тем он согласился, что «в их работе еще множество недостатков и упущений».

«Нет должной опоры на население, на общественные организации. Недостаточно ещё внимание самих местных исполнительных органов к проблемам профилактики правонарушений, которая является одной из основных задач местной полиции. Всё это, конечно же, не позволяет нам на должном уровне организовать эффективную профилактику правонарушений в регионах», - заключил глава МВД.

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 августа, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев отправил Джаксыбекова на пенсию
Новости
Исекешев назначен руководителем администрации президента
Новости
Бахыт Султанов назначен акимом Астаны
Новости
Курс доллара не должен быть таким высоким – Сулейменов
Новости
В МВД прокомментировали убийство полицейского в ЗКО
Новости
Морской порт Актау лишили статуса международного