Около 600 сотрудников внутренних дел уволены с начала года – Касымов

Критика полиции со стороны граждан в большинстве случае является оправданной, признал в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. По его заверениям, в ведомстве следят за жалобами в свой адрес и принимают «жесткие меры реагирования».

«К сожалению, в последнее время МВД и прежде всего полиция подвергается жесткой критике. В большинстве случаев критика совершенно справедлива. Действительно, в деятельности полиции есть еще много нерешенных проблем и недостатков, над которыми мы работаем и не скрываем их от общества», - заявил Касымов.

По его словам, министерством проводится мониторинг критических публикаций в СМИ и по «каждой такой информации при выявлении серьезных нарушений дисциплины и законности принимаются жесткие меры реагирования, вплоть до увольнения сотрудников».

«В текущем году по отрицательным мотивам из органов внутренних дел уволены около 600 сотрудников», - сообщил министр.