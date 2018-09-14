МВД признает критику в свой адрес, заверяет министр
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Около 600 сотрудников внутренних дел уволены с начала года – Касымов
фото с сайта mgorod.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Критика полиции со стороны граждан в большинстве случае является оправданной, признал в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. По его заверениям, в ведомстве следят за жалобами в свой адрес и принимают «жесткие меры реагирования».

«К сожалению, в последнее время МВД и прежде всего полиция подвергается жесткой критике. В большинстве случаев критика совершенно справедлива. Действительно, в деятельности полиции есть еще много нерешенных проблем и недостатков, над которыми мы работаем и не скрываем их от общества», - заявил Касымов.

По его словам, министерством проводится мониторинг критических публикаций в СМИ и по «каждой такой информации при выявлении серьезных нарушений дисциплины и законности принимаются жесткие меры реагирования, вплоть до увольнения сотрудников».

«В текущем году по отрицательным мотивам из органов внутренних дел уволены около 600 сотрудников», - сообщил министр.

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