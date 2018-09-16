Головкин проиграл бой с Альваресом

Бой проходил на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBO. Также мексиканскому боксеру достались специальный пояс WBC и вакантный пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring. Для «Канело» эта победа стала юбилейной, 50-й в карьере.



В первый раз Головкин и Альварес встретились на ринге 16 сентября 2017 года – также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Тогда бой завершился спорной ничьей: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина. Изначально рематч должен был состояться еще 5 мая, однако тогда «Канело» получил дисквалификацию после двух проваленных допинг-тестов.