Это первое поражение Геннадия Головкина в карьере
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Головкин проиграл бой с Альваресом
Фото AP / John Locher

Казахстанский боксер Геннадий Головкин проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу и лишился чемпионских поясов, сообщает Sports.kz.

Бой проходил на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBO. Также мексиканскому боксеру достались специальный пояс WBC и вакантный пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring. Для «Канело» эта победа стала юбилейной, 50-й в карьере.

В первый раз Головкин и Альварес встретились на ринге 16 сентября 2017 года – также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Тогда бой завершился спорной ничьей: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина. Изначально рематч должен был состояться еще 5 мая, однако тогда «Канело» получил дисквалификацию после двух проваленных допинг-тестов.

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