Мир за ночь 16-17 сентября 2018 года

В случае, если США введет дополнительные пошлины, то Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров, сообщает «РИА Новости». Как заявил газете Wall Street Journal источник в правительстве, «Китай не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет». Ранее сообщалось, что министр финансов США Стивен Мнучин направил вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям в 20-х числах сентября. Китайская сторона подтвердила получение приглашения. Администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Газета Wall Street Journal сообщала, что объявить о новых пошлинах Трамп планирует 17-18 сентября. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 млрд в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 млрд в пользу Китая.

Афганистан в связи с возобновлением санкций против Ирана ввел запрет на импорт четырех видов иранской продукции – нефтепродуктов, цемента, продукции из стали и керамики, сообщает ТАСС. Первая часть американских санкций в отношении Ирана вновь была введена в действие 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор и куплю-продажу золота и некоторых металлов. До этого, в начале июля, директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что американские власти намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, действие которых будет возобновлено 4 ноября.

В 2018 году Испания стала в Евросоюзе лидером по числу принятых мигрантов, пишет РБК. В общей сложности в период с 1 января по 12 сентября 2018 года в Европу через Средиземное море прибыли 74,5 тыс. нелегальных мигрантов. Из них 32,3 тыс. приняла Испания или 43% от общего числа приезжих. Греция приняла почти 30 тыс. человек, Италия – 20,3 тыс., Мальта – 714, Кипр – 211. При этом отмечается сокращение общего объема миграции через Средиземное море в страны ЕС в сравнении с 2017 годом – за тот же период число прибывших в Европу мигрантов составило в 2017 году порядка 129 тыс. Также указывается на изменение главного маршрута, по которому следуют мигранты. Если в 2017 году самой популярной страной назначения мигрантов была Италия, то теперь это Испания. Ранее министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель связал увеличение количества прибывающих в Испанию мигрантов с ужесточением контроля за морской границей между Ливией и Италией. В конце августа глава МВД Италии Маттео Сальвини отказался пускать в Италию суда с мигрантами, потребовав от ЕС ужесточить миграционную политику. Лидер оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо в конце июля заявлял, что страна более не в состоянии принимать тех, кто приезжает «в Европу в поисках лучшего будущего». «Мы не можем предоставить бумаги [о статусе беженца или трудового мигранта] каждому», - сказал он. Более подробно вопрос миграции лидеры главы государств и правительств стран ЕС обсудят на неформальном саммите 19 сентября.

ОАЭ вводят специальные пятилетние визы иностранцев-пенсионеров в возрасте от 55 лет, сообщает «РИА Новости». План по введению новых пятилетних виз был утвержден на заседании Совета министров ОАЭ в воскресенье. Чтобы иметь право на эту визу, неработающему иностранцу пенсионного возраста надо иметь в Эмиратах недвижимость стоимостью не менее 2 млн дирхамов ($545 тыс.), сбережения в размере не менее 1 млн дирхамов ($272 тыс.) или постоянный доход не менее 20 дирхамов в месяц ($5,45 тыс.). Ожидается, что новые визы начнут действовать с 2019 года. В ОАЭ в настоящее время проживают около 8 млн экспатов, большинство из которых приехали в страну на работу. Ранее в этом году ОАЭ объявили о введении десятилетних виз для инвесторов, талантливых студентов и высококвалифицированных представителей определенных профессий, таких как врачи и инженеры.

Американский предприниматель и генеральный директор корпорации Salesforce Марк Бениофф с супругой покупают журнал Time у медийного конгломерата Meredith за $190 млн., сообщает ТАСС. Как сообщил главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, «бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением». Сделку предполагается закрыть через 30 дней. В прошлом году Meredith приобрел за $2,8 млрд издательскую компанию Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журналы Time, Fortune и People. По сведениям газеты The New York Times, в сделке участвовали миллиардеры братья Чарльз и Дэвид Кохи. Meredith получила от принадлежащих им структур около $650 млн незадолго до транзакции.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank планирует вывести 450 млрд евро активов из Лондона во Франкфурт в связи с усилившимся давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает ТАСС. ЕЦБ настаивает на том, что Deutsche Bank должен уменьшить свой капитал в Великобритании на 75%, чтобы его филиал в Лондоне соответствовал критериям, установленным для филиалов европейских банков, расположенных в третьих странах. Такой страной Великобритания станет после выхода из ЕС в марте 2019 года. Активы Deutsche Bank в Лондоне составляют около €600 млрд.

По меньшей мере 213 человек пострадали в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут», сообщает «РИА Новости». Тайфун обрушился на город в воскресенье в 17.00 по местному времени. Пострадавшие обратились за медицинской помощью в государственные больницы. В нескольких районах были открыты 48 временных укрытий, куда уже обратились 1219 человек. В колл-центры правительства поступили 179 сообщений об обрушившихся деревьях. Также поступила информация о 26 подтвержденных случаях затопления. По меньшей мере 889 рейсов были отменены в воскресенье в аэропорте Гонконга. Между тем на Филиппинах из-за тайфуна «Мангхут» 59 человек погибли, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести.