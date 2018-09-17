Поставки урана в банк МАГАТЭ в Казахстане начнутся в 2019 году

В Вене в понедельник начинает работу 62-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ожидается, что в рамках конференции Казахстан подпишет с Россией договор о транспортировке урана в банк МАГАТЭ, сообщает ТАСС .

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в своем докладе совету управляющих агентства на минувшей неделе анонсировал, что в ходе сессии планируется подписание с Россией договора о транспортировке урана в Банк низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ в Казахстане. По его словам, завершение процесса закупок НОУ ожидается в текущем году, и уран должен поступить в хранилище в 2019 году.

Конференция продлится до 21 сентября, на ней представители около 170 стран обсудят развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, МАГАТЭ подведет итоги работы за 2017 год и обозначит приоритеты на будущее. Участники сессии также рассмотрят повышение эффективности режима гарантий МАГАТЭ в соответствии с ДНЯО и соблюдение гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке, обменяются мнениями о мерах по укреплению международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ядерного материала и безопасного обращения с радиоактивными отходами. Особое внимание будет уделено развитию ситуации вокруг ядерных программ КНДР и Ирана.

По словам Амано, МАГАТЭ готово сыграть существенную роль в контроле за ядерной программой Пхеньяна, как только между вовлеченными в ядерный спор странами будет достигнут политический консенсус. В то же время он отметил, что проблема иранского ядерного досье резко обострилась после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его атомной программе. При этом МАГАТЭ в каждом докладе регулярно подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения, его ядерная деятельность находится под самым строгим в мире контролем и самыми жесткими ядерными проверками.

Напомним, соглашение о создании банка низкообогаще­нного урана в Казахстане было подписано между РК и МАГАТЭ в 2015 году. Банк был открыт в 2017 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Основной целью создания банка НОУ является учреждение механизма, обеспечивающего гарантийные поставки ядерного топлива государствам-членам МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла его производства и добросовестно выполняют свои обязательства по нераспространению.

Ранее сообщалось, что первые поставки в Банк низк­ообогащенного урана МАГАТЭ начнутся в 20­18 году.