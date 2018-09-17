ARTиШОК покажет спектакль в память о Денисе Тене 25 сентября

25 сентября ARTиШОК покажет на Большой сцене спектакль Punch In The Face. Буквально это название переводится как «удар в лицо»: такое направление в искусстве – это не театр в чистом виде, не документалистика, но бьющая наотмашь правда, которую произносят со сцены.

Напомним, что это будут истории «современных Гамлетов», которые не побоялись сказать – публикации СМИ и казахстанцев в соцсетях после гибели фигуриста Дениса Тена, а также о том случае, когда на обочине оставили сбитого машиной ребенка и о вносимых в налоговое законодательство изменениях. Артисты театра будут читать эти истории, как художественные тексты. В преддверии премьеры спектакля «Гамлет», которая запланирована на октябрь, ARTиШОК предложит зрителям найти собственные ответы на вопрос «быть или не быть».

«В июле волна текстового негодования имела огромную потенцию. Никогда еще не было такой человеческой солидарности в наших «датских» краях, такого единения в горе, такой ярости, которая провоцировала решения к действиям. Казалось, что мы становимся свидетелями формирования казахстанского гражданского общества. Нам был предоставлен «выбор», и мы выбирали «быть». НО! «Слова, слова, слова» - и мы снова сидим в кофейнях, снова строим в головах масштабные проекты, снова гуляем возле фонтанов и нежно «троллим» власть», - отметила художественный руководитель театра ARTиШОК Галина Пьянова.

Также сообщается, что в этом театральном сезоне ARTиШОК через Punch In The Face каждый месяц будет напоминать зрителям, как важно иметь и отстаивать гражданскую позицию.

«Каждый месяц в наступающем сезоне команда ARTиШОКа будет прокручивать информационную ленту назад. Будет напоминать, прежде всего, себе, что «в период перемен слишком большая роскошь для гражданина не разбираться в сути», - уточнили в театре.

Начало спектакля Punch In The Face на Большой сцене театра ARTиШОК (Гоголя, 40) в 19:00.