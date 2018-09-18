Подразделения противопожарной службы отработают ликвидацию условного пожара и эвакуацию людей
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Пожарно-тактические учения проведут на вокзале «Нурлы жол» в Астане
ФОТО С САЙТА ZALESKIY.COM

ДЧС Астаны во вторник проведет на вокзале «Нурлы жол» в Астане пожарно-тактические учения, сообщил официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

«18 сентября в 12.00 часов департамент по чрезвычайным ситуациям города Астана проведет пожарно-тактические учения на территории железнодорожного вокзального комплекса «Нурлы жол». Целью проведения данных учений является отработка действий подразделений противопожарной службы с персоналом железнодорожного вокзального комплекса по ликвидации условного пожара и обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей», - сообщил Иманкулов.

В связи с этим граждан просят «сохранять спокойствие и с понимаем отнестись к проводимым пожарно-тактическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов».

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