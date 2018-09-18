Правительство одобрило комплексный план развития Астаны до 2023 года

Акимат Астаны разработал комплексный план развития столицы на 2019-2023 годы. Согласно документу, к этому сроку планируется решить вопросы нехватки объектов образования, здравоохранения, а также закрыть вопрос ливневой канализации.

«Во исполнение поручения главы государства акиматом разработан комплексный план по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы, который согласован с заинтересованными государственными органами. Оптимизированы границы территории освоения с 25,7 тыс. га до 15,4 тыс. га и определены 5 перспективных зон застройки – аллея Мынжылдык и ЖД вокзал «Нұрлы жол»; проспект Мангелик Ел; западнее проспекта Туран; южнее поселка Тельмана; реновация района улицы Асан Кайгы», - сообщил аким города Бахыт Султанов, презентуя план во вторник в ходе заседания правительства.

По его словам, за счет миграции населения и роста рождаемости ожидается увеличение численности населения ежегодно в среднем на 2,5% или порядка 1 млн. 500 тыс. человек к 2023 году, а к 2030 году – порядка 2 млн человек.

«По прогнозу к 2023 году ВРП столицы увеличится на 70% и превысит 10 трлн тенге, при увеличении ежегодных темпов роста экономики с 4% до 6%. Кроме того, более чем на 37% вырастет количество субъектов малого и среднего бизнеса, превысив отметку в 216 тыс. единиц. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте к 2023 году вырастет до 57%. Ожидаемые темпы роста экономики и налогооблагаемой базы обеспечат увеличение собственных доходов местного бюджета на 43,7% до 355 млрд тенге. Ежегодные поступления в республиканский бюджет от города Астаны вырастут на 14% с 823 млрд тенге в 2018 году до 940 млрд тенге в 2023 году. При этом в ближайшие 5 лет на развитие столицы будет вложено порядка 6 трлн тенге частных инвестиций», - рассказал аким города.

Таким образом, на 1 тенге государственных инвестиций будет вложено 4-5 тенге частных, уверены власти. В свою очередь это будет способствовать расширению социальной и инженерной инфраструктуры, а также росту жилищного строительства.

«Активная застройка территорий обеспечит ввод до 2023 года около 10 млн квадратных метров жилья. С учетом ежегодного роста уровня автомобилизации на 8-9%, до 2023 года планируется построить 121 км дорог, 2 транспортные развязки, 3 моста, 1 путепровод, 1 тоннель и завершение 1 кольцевой дороги. Формирование транспортного каркаса позволит предотвратить вероятность возникновения транспортного коллапса на дорогах столицы и разгрузить на 50% основные магистрали города», - подчеркнул Султанов.

Один из проблемных вопросов Астаны, требующего четкого решения, является ливневая канализация. К концу 2019 года акимат планирует провести работы по охвату 17,3 тыс. га и обеспечить беспрепятственным отводом поверхностных стоков мкр-н «Молодежный», мкр-н «Акбулак», ж/м «Ондирис», р-н ул. Кудайбердыулы, аллею «Мынжылдык», новый ЖД «Вокзал», «Военный городок». Общая площадь водосбора вырастет с 13 тыс. га до 23 тыс. га, что составит 66,2% от площади освоения до 2030 года 34,6 тыс. га или 96,5% от площади, формирующей сток в систему ливневой канализации на 2020 год.

«В целях обеспечения качественными услугами для населения будет построено 150 км сетей водоснабжения и 81 км сетей водоотведения. Реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит дополнительно 2-2,5 млн квадратных метров жилой и коммерческой площади централизованным теплоснабжением. Строительство 1-й очереди ТЭЦ-3 обеспечит теплоснабжением западную и левобережную часть города, 2-ю очередь ТЭЦ-3 мощностью 418 Гкал/час планируется реализовать через механизм ГЧП», - проинформировал аким.

Что касается газификации, то на первом этапе к 2021 году планируется перевести на газ водогрейные котлы ТЭЦ, а также малые частные котельные, жилые массивы, в числе которых Коктал, Юго-Восток, Чубары, Family Village, Garden Village, Ондирис, Агрогородок, Железнодорожный, Пригородный, Тельман. «Это снизит выбросы вредных веществ на 30%», - подчеркнул глава города.

В сфере образования до 2023 года власти ожидают увеличения ученических мест до 124 тыс. за счет прироста контингента, из них 50% дефицита планируется покрыть частными школами, 50% - за счет республиканского и местного бюджетов. На 2019-2023 годы запланировано строительство 37 школ и 10 пристроек ориентировочно на 63 тыс. мест, что позволит устранить дефицит в школах к 2021 году. В сфере дошкольного образования 6 детских садов на сумму 6 млрд тенге планируется построить через ГЧП. По объектам здравоохранения также активно будет внедряться механизм ГЧП, за счет чего планируется построить 13 объектов на 44,1 млрд тенге.

«Реализация комплексного плана внесет положительный эффект в развитие экономики как города так и страны в целом. За 5 лет в бюджет поступит 7 трлн тенге, а также планируется привлечь 6 трлн частных инвестиций. Это позволит создать 300 тыс. новых рабочих мест и привлечь 3 млн туристов», - заключил Султанов.

Этот комплексный план развития Астаны до 2023 года получил одобрение правительства.