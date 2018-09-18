Экспорт иранской нефти упал на 35% из-за санкций США

Агентство Bloomberg посчитал, какой ущерб американские санкции нанесли Ирану. Так, экспорт иранской нефти с апреля сократился на 35%, а курс риала просел по отношению к доллару на 60%, пишет РБК .

В попытках компенсировать часть последствий от санкций США, Иран предложил Китаю и Индии скидку на свою нефть. Однако эффективность этого шага не столь велика, замечает Bloomberg, поскольку в первые две недели сентября Индия закупала лишь по 240 тыс. баррелей иранской нефти в день, что меньше половины обычных для Ирана объемов.

Иран намерен хранить не поставляемую экспортерам нефть в супертанкерах, которые страна уже использовала во время санкций бывшего президента США Барака Обамы. Согласно данным Bloomberg, у Ирана есть четыре супертанкера, которые способны хранить порядка 7 млн баррелей сырой нефти. Еще два танкера с 3 млн баррелей прикреплены к порту Джебель-Али в Дубае.

Согласно данным Международного валютного фонда, нефть приносит 80% налоговых поступлений в казну Ирана. При этом агентство подчеркивает, что темпы сокращения объемов экспорта опережают американские ожидания.

На прошлой неделе ограничительные меры против Тегерана подтолкнули цены на нефть выше $80 за баррель. Чтобы компенсировать падение предложения на мировом рынке, Россия и Саудовская Аравия приняли решение нарастить объемы добычи нефти. Однако, как считают трейдеры, в будущем этого будет недостаточно, чтобы заместить все потери от падения иранского экспорта.

Между тем, несмотря на положительный для США эффект от санкций, отмечает Bloomberg, давление на Иран может дать и менее благоприятный результат: из-за этого могут сильно вырасти цены для американских потребителей в преддверии выборов в ноябре.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном и о новых санкциях против него. В начале августа он подписал указ о восстановлении снятых в 2015 году санкций против Ирана. Первая, предупредительная часть, вступила в силу уже на следующий день и не затрагивает нефтяной сектор Ирана. Ограничения касаются торговли рядом товаров, некоторых операций с долларом и иранским риалом, а также драгоценными металлами. Вторая часть санкций вступает в силу 4 ноября. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и нефтетрейдеров.



