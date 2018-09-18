Мажилис одобрил кандидатуру Алихана Смаилова на пост главы минфина

На заседании комитета палаты по финансам и бюджету согласована кандидатура Алихана Смаилова для назначения на должность министра финансов Казахстана, сообщила пресс-служба мажилиса.

Руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, обращаясь к мажилисменам, сообщил, что премьер-министр Казахстана вносит на рассмотрение депутатов кандидатуру Алихана Смаилова о назначении на должность министра финансов РК.

Сам Смаилов на заседании, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что в первую очередь он обратил бы внимание на налоги и увеличение доходной части бюджета.

По итогам заседания принято соответствующее заключение, в котором отмечается, что «комитет по финансам и бюджету мажилиса парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра финансов Республики Казахстан».

45-летний Алихан Смаилов с 2015 года является помощником президента РК.

Выпускник Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби 1994 года по специальности «Прикладная математика», в 1996 году окончил магистратуру Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК. В разные годы работал заместителем председателя комитета по статистики и анализу агентства по статистическому планированию и реформам, государственным инспектором администрации президента, президентом АО «Национальный холдинг «Казагро», возглавлял агентство РК по статистике, был вице-министром иностранных дел, вице-министром финансов, председателем комитета по статистике министерства национальной экономики.