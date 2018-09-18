В Средиземном море обнаружили обломки российского самолета Ил-20

«В операции по поиску членов экипажа российского самолета Ил-20, потерпевшего крушение у берегов Латакии, участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. На данный момент обнаружено место падения самолета в 27 км западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия)», - сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщается, на борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа, личные вещи, обломки самолета.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом заявил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Как сообщалось, российский военный самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем в ходе атаки израильских истребителей по объектам в провинции Латакия. Как пояснили в министерстве обороны РФ, самолет возвращался на авиабазу Хмеймим, когда около 23:00 понедельника над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем. «Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латаки», - отметили в ведомстве. В Минобороны заявили, что российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne. На борту самолета находились 14 военнослужащих.