Вкладчикам Банка Астаны вернут 37 млрд тенге

Нацбанк проинформировал вкладчиков АО «Банк Астаны» о том, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов в случае ликвидации банка выплатит возмещения на сумму 37 млрд тенге. На возмещение из средств КФГД имеют право физические лица, индивидуальные предприниматели, частные судебные исполнители, нотариусы и адвокаты.

«Национальный банк Республики Казахстан в связи с принятым 18 сентября 2018 года решением правления Национального банка о лишении АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций, напоминает вкладчикам-физическим лицам, что депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), то есть в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, КФГД осуществляет вкладчикам выплаты гарантийного возмещения», - говорится в сообщении финрегулятора.

Максимальный предел гарантии по депозитам в тенге составляет до 10 млн тенге, о депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге. На возмещение из средств КФГД имеют право клиенты банка: физические лица, индивидуальные предприниматели, частные судебные исполнители, нотариусы и адвокаты. Возмещению подлежит остаток на банковском счете.

«Начисленное банком вознаграждение не гарантируется. Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии. Всего в АО «Банк Астаны» размещено депозитов физических лиц на сумму 41,2 млрд тенге. Обязательства Казахстанского фонда гарантирования депозитов по выплате возмещения составляют 37 млрд тенге. Менее 0,1% клиентов банка имеют депозиты сверх гарантируемой суммы и получат возмещение в пределах гарантируемой суммы от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, а сверх гарантируемой суммы – от ликвидационной комиссии», - сообщили в Нацбанке.

Напомним, постановлением правления Национального Банка РК от 18 сентября 2018 года АО «Банк Астаны» лишено лицензии на проведение банковских и иных операций с 19 сентября. В банке назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.

«В период своей деятельности временная администрация оценит возможность проведения одновременной передачи активов и обязательств АО «Банк Астаны» банку-приобретателю. В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны» КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Банк Астаны» в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками. Согласно действующему законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Банк Астаны» от имени и за счет средств КФГД», - добавили в Нацбанке.

После объявления КФГД выбранного банка-агента, вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения, заключил финрегулятор.