Нацбанк лишил лицензии Банк Астаны

Постановлением правления Национального Банка РК от 18 сентября 2018 года АО «Банк Астаны» лишено лицензии на проведение банковских и иных операций с 19 сентября, сообщила пресс-служба фирегулятора.

Указывается, что банк лишен лицензии «за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации».

Приказом председателя Нацбанка от 18 сентября в банке назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления «Банка Астаны».

«Временная администрация банка осуществляет свою деятельность в период до назначения ликвидационной комиссии банка. С 19 сентября 2018 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег. Национальный банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка», - говорится в сообщении финрегулятора.

При этом указывается, что с даты лишения банка лицензии требования кредиторов к нему «могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка».

В Нацбанке подчеркнули, что «ввиду низкой доли активов и обязательств банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1,0%) лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций».

Также финрегулятор напомнил, что «Банк Астаны» является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.

Ранее Казахстанская фондовая биржа сообщила, что «Банк Астаны» отстранен от участия в торгах иностранными валютами на KASE.

Напомним, в апреле текущего года глава государства Нурсултан Назарбаев заявил что сразу три банка – Эксимбанк, «Банк Астаны» и Qazaq Banki – имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».

27 августа Нацбанк лишил лицензий Эксимбанк и Qazaq Banki.