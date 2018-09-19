Мухамедиулы объяснил необходимость создания Astana Film

В будущем в Казахстане появится еще одна площадка по созданию кино – Astana Film. В данный момент министерство культуры и спорта занимается разработкой технико-экономического обоснования. На опасения депутатов, что новая компания не будет востребована, глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что после принятия нового закона «О кинематографии» и привлечением иностранных инвестиций, «Казахфильм» не будет справляться с объемами.

«По Astana Film – это поручение главы государства. Сейчас мы занимаемся разработкой технико-экономического обоснования. Даже на таких маленьких по территории странах, как Венгрия, Чехия, официально имеется несколько киностудий. Для примера скажу, почему «Казахфильм» беспокоится? «Мосфильм» сейчас самостоятельная структура – не получает ни одной копейки из бюджета и является высокодоходной структурой. Это является образцом, как надо строить кинодеятельность. Здесь, где идет кинобум, там строятся новые киностудии. Мы поставили задачу – это и закон о кино, и привлечение (инвестиций – V) от зарубежных крупных компаний, то «Казахфильм» не будет справляться с тем объемом, который у нас будет. К тому же это будет достоянием культурным страны и будет вызывать огромный интерес», - уверен Мухамедиулы.

Он также отметил, что Казахстан работает над вопросом техобеспечения. Сегодня этот вопрос решается с зарубежными компаниями, и «очистку будут осуществлять здесь». Дело в том, пояснил министр, что «Казахфильм» не так высоко технически обеспечен, и многие производители фильмов и клипов для техоснащения ездят за рубеж.

«В этом отношении мы заинтересованы, чтобы быстрее построился Astana Film. Но по тем нормам, что мы закладываем, «Казафильм» как раз станет образцом, как «Мосфильм», и будет заниматься кинопроизводством. Нам главное – создать огромную заинтересованность кино в нашей стране, и тогда киностудии будут полностью загружены», - подчеркнул Мухамедиулы.

Напомним, о планах создать новую киностудию министр говорил в декабре прошлого года на презентации законопроекта в мажилисе.