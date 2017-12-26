Мухамедиулы планирует создать специальную экономическую зону на территории киностудии «Казахфильм»

На территории «Казахфильма» в Алматы планируется создать специальную экономическую зону, со специальным налоговым и таможенным режимом, которая может стать аналогом американской Universal Studio и привлечь туристов. Об этом в понедельник в ходе презентации нового законопроекта «О киноиндустрии» в мажилисе заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Кроме того, в планах министерства – создать новую киностудию Astana Film.

«Мы инициируем вопрос создания на территории «Казахфильма» специальной экономической зоны с особым порядком землепользования, налогового и таможенного обложения. За счет привлечения в кино частного капитала, а также зарубежных компаний, это позволит охватить практически все приоритетные сегменты экономики смежным кинопроизводством — строительство, сервис, развлечения, внутренний и внешний туризм, дополнительные рабочие места, а также привлечение новых технологий и специалистов», - заявил Мухамедиулы.

По его словам, такая СЭЗ необходима для привлечения туристов.

«В год Universal Studio посещают более 1 млрд туристов, за счет чего они получают более 100 млн долларов инвестиций», - привел пример министр.

«Одновременно, - продолжил он, - рассматривается возможность создания киностудии Astana Film. Это поручение главы государства, что послужит площадкой для концентрации международных лидеров в области киноиндустрии».

Мухамедиулы констатировал, что сегодня в Казахстане практически вся кинопродукция ориентирована на внутреннюю аудиторию. Максимум – страна ограничивается «разовым международным показом на фестивалях и нет ни одного казахстанского фильма, который вышел бы в широкий мировой прокат».

А тем временем, в министерстве считают, что Казахстан может стать съемочной площадкой для голливудских фильмов.

«Для этого мы можем предложить условия, включая ландшафт и климат. У нас есть три основных момента - это политическая стабильность, сильный технический кадровый состав, прекрасные ярко-выраженные четыре времена года», - подчеркнул министр.

Однако, для успешного решения этих целей необходима сильная правовая поддержка. Для этого в Минкультуры и спорта предлагают в рамках законопроекта создать фонд поддержки национального кино.

«Сегодня основным получателем государственных средств является киностудия «Казахфильм», у которой непосредственно есть функция по распределению госзаказа. К примеру, «Мосфильм» - это кинокомпания, которая через свои услуги вышла на высокую прибыль. Он ни одной копейки не получает из государственного бюджета. (…) Во избежание субъективных оценок, кинопроекты будут проходить через отбор экспертным советом и рассмотрением межведомственной комиссией при правительстве», - объяснил он.