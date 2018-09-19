В Казахстане изменят подход к кинопроизводству

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О кинематографии» и сопутствующие ему поправки. Как заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, чтобы снимать масштабное кино в Казахстане с ведущими кинопроизводителями мира, есть все условия.

«Одной из важнейших составляющих проекта закона является создание при правительстве Республики Казахстан Фонда поддержки национального кино в форме некоммерческого акционерного общества. Деятельность данной организации будет направлена, прежде всего, на аккумулирование и распределение бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на кинопроизводство, прокат, показ и дальнейшее продвижение национальных фильмов. Это международная практика, подобные организации действуют практически во всех ведущих странах-кинопроизводителях», - рассказал Мухамедиулы.

Одной из основных задач фонда, по его словам, будет рассмотрение и отбор кинопроектов по результатам открытого конкурса.

«Участие в питчинге смогут принять все независимые киностудии и продюсерские центры», - заверил министр.

Он напомнил, что сегодня фактически единственным получателем госсредств является киностудия «Казахфильм», которая выполняет не свойственные для нее функции по распределению выделяемого финансирования, тогда как «Казахфильм» «должен функционировать как полноценная производственная кинофабрика, имеющая сегодня лучшие технические, творческие, сервисные возможности». Чтобы уйти от действующей модели, при фонде планируется создать специальный экспертный совет из числа высокопрофессиональных специалистов в сфере кинематографии, который будет давать компетентное заключение по каждому кинопроекту. На основании заключения рекомендации о выделении финансирования будет давать межведомственная комиссия, созданная при правительстве.

«Таким образом кинопроекты будут проходить несколько стадий отбора, что позволит обеспечить как прозрачность и эффективность распределения госсредств, так и создаст условия для «здоровой» конкуренции между производителями», - заявил министр.

Кроме того, законопроектом предлагается внедрить новую модель государственного финансирования национального кино.

«Сегодня практически все картины финансируются в полном объеме, включая их прокат. Соответственно, это серьезно ограничивает число выпускаемых картин, а также их коммерческое продвижение на рынке, так как производитель, продюсер, творческая группа в ходе производства уже получили все свои гонорары. Новая схема финансирования имеет четкую градацию фильмов по объемам их финансирования», - пояснил глава Минкультуры и спорта.

В частности, социально-значимые фильмы будут финансироваться в полном объеме до 100% сметной стоимости. В первую очередь это детские фильмы, социальное кино, анимация, дебютные картины. Также в список попали фильмы совместного производства или ко-продукция, они будут финансироваться в пределах, предусмотренных соответствующими соглашениями о их производстве с зарубежными кинокомпаниями. Все остальные, так называемые массовые, коммерческие фильмы, будут финансироваться частично - от 10% до 70% на условиях привлечения инвесторов и частных капиталов.

«При рассмотрении заявок одним из критериев отбора кинопроекта будет его финансовая обеспеченность со стороны производителя», - объяснил Мухамедиулы.

Вместе с тем впервые в рамках законопроекта предусмотрена возвратность затраченных государством средств. В соответствии с нормами, лица, получившие финансовую господдержку на производство социально-значимых фильмов до 100%, будут обязаны осуществлять отчисления в Фонд поддержки кино с доходов от проката в объеме 20%.

Остальные получатели будут возвращать финансовые средства в объеме, соразмерном процентному соотношению финансовой поддержки.

«Все возвратные средства будут направлены фондом на производство новых проектов, что позволит снимать большее количество картин. Конкретный алгоритм возвратности будет утвержден подзаконным актом», - сказал министр.

Кроме того, законопроектом предлагается создать Единую информационную систему учета проката фильмов, чтобы сформировать объективную картину на кинорынке и видеть реальные результаты кинопроизводственной и кинопрокатной деятельности.

«Создание информсистемы откроет отсутствующие сегодня возможности для систематизации производства, проката, позволит отслеживать полную историю продвижения фильмов, выявлять успешные или неудачные проекты, применять опыт при производстве новых картин», - добавил министр.

Отдельное внимание в законопроекте отведено вопросам работы Госфильмофонда - обеспечению сохранности, оцифровке и продвижению киноколлекций. Министр признал, что сегодня данную функцию выполняет одна структура «Казахфильма», и фильмофонд находится «не в лучшем состоянии». Слабое звено, которое озвучил Мухамедиулы, - это организация проката, дистрибуции и продвижения кинопроектов на внутреннем и международных рынках.

«Во всем мире этому уделяется колоссальное внимание, к примеру, в России Госфильмофонд - это процветающая коммерческая организация, которая успешно использует возможности фильмофонда, продвигает его на мировых медиа- и кинорынках, занимается вопросами авторских прав, оцифровки, проката и т.д. Сегодня за рубежом растет популярность советских картин, хроники, которых у нас также предостаточно. Поэтому нам необходимо не только обеспечивать сохранность кинофондов, но и работать на получение доходов», - заключил он.