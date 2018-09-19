Банковская система Казахстана находится «в ступоре», считает депутат

Лидер фракции «Ак жол» в мажилисе Азат Перуашев считает, что Агентство финансового надзора необходимо выводить из структуры Национального банка, так как оно не справляется со своей ролью. Как заявил депутат в среду журналистам в кулуарах пленарного заседания палаты, банковская система страны сегодня находится «в ступоре», а некрупные банки «схлопываются».

«Все идет к тому, что весь банковский сектор будет состоять из нескольких участников. Все средние и небольшие банки потихоньку «схлопываются» по тем или иным причинам. Я не хочу говорить конкретно о «Банке Астаны». В целом мы видим, что банковская система сегодня находится в ступоре», - заявил Перуашев.

Он напомнил, что до 2007 года банки привлекали средства с внешнего рынка, и эти средства шли на финансирование экономики, на кредитование бизнеса. Но сегодня они берут государственные деньги, и «эти же деньги они даже не вкладывают в экономику».

«На эти деньги они берут государственные ценные бумаги и на процент с ценных бумаг живут. То есть даже получаемые от государства деньги не поступают в экономику, не вливаются в бизнес, не создают добавленную стоимость. Банки перестали играть роль кровеносных сосудов экономики», - подчеркнул депутат.

По его мнению, ответственность за ситуацию, сложившуюся в банковском секторе, должен разделять и уполномоченный орган в лице Национального банка.

«До 2007 года у нас существовали раздельно Нацбанк и Агентство финансового надзора, затем его влили в структуру Национального банка. Мы видим, что эта структура со своей ролью не справляется. Я думаю, что необходимо выводить из структуры», - резюмировал Перуашев.

Сегодня Нацбанк сообщил о лишении лицензии «Банка Астаны» на проведение банковских и иных операций с 19 сентября.

27 августа Нацбанк лишил лицензий Эксимбанк и Qazaq Banki.