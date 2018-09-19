Жители Астаны смогут доехать до Туркестана на поезде без пересадок

Из Астаны до Туркестана можно будет доехать на поезде без пересадок – продлен маршрут поезда «Астана-1 – Шымкент», сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В целях развития транспортной доступности Туркестанской области и перевозки пассажиров в направлении одного из самых популярных туристических мест Казахстана, АО «Пассажирские перевозки» продлевает маршрут следования поезда №176/175 Астана-1 – Шымкент до административного центра области – города Туркестан», - говорится в сообщении перевозчика в среду.

Уточняется, что продленный маршрут начинает курсировать со 2 ноября. При этом из Астаны поезд будет отбывать в 21:40 по четным числам, прибывать на станцию Туркестан – в 22:43 по нечетным числам. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:30 по четным числам, прибывать в столицу – в 12:56 минут по нечетным числам.

«Данное расписание будет действовать до ввода нового графика движения поездов (до 9 декабря 2018 г.)», - уточнили в пресс-службе.