В Шымкенте победители Азиады-2018 получили по 1 млн тенге

Обладателям вторых и третьих мест также вручили сертификаты на 500 тыс. тенге и 300 тыс. тенге соответственно.

XVIII летние Азиатские игры прошли с 18 августа по 2 сентября в индонезийских городах Джакарта и Палембанг. 36 спортсменов из Шымкента приняли участие в 19 видах состязаний. 14 спортсменов вернулись с наградами разного достоинства. Так, Алина Адилханова и Даяна Абдирбекова завоевали первое командное место по художественной гимнастике, а Алина Адилханова заняла первое место еще и в личном зачете. Инна Клинова заняла первое место в личном зачете по гребле на байдарке и второе общекомандное место в той же дисциплине. Тот же результат в общекомандном зачете у Ирины Подойниковой.

Всего Казахстан в этом году завоевал на Азиаде 76 медалей – 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые.