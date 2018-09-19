Из Шымкента в соревнованиях участвовали 36 спортсменов
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В Шымкенте победители Азиады-2018 получили по 1 млн тенге
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов вручил сертификаты на 1 млн тенге победителям Азиатских игр-2018 и их тренерам, сообщает «Казинформ».

Обладателям вторых и третьих мест также вручили сертификаты на 500 тыс. тенге и 300 тыс. тенге соответственно.

XVIII летние Азиатские игры прошли с 18 августа по 2 сентября в индонезийских городах Джакарта и Палембанг. 36 спортсменов из Шымкента приняли участие в 19 видах состязаний. 14 спортсменов вернулись с наградами разного достоинства. Так, Алина Адилханова и Даяна Абдирбекова завоевали первое командное место по художественной гимнастике, а Алина Адилханова заняла первое место еще и в личном зачете. Инна Клинова заняла первое место в личном зачете по гребле на байдарке и второе общекомандное место в той же дисциплине. Тот же результат в общекомандном зачете у Ирины Подойниковой.

Всего Казахстан в этом году завоевал на Азиаде 76 медалей – 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые.

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