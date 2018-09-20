Новые ставки вознаграждения по депозитам вводятся с 1 октября

С 1 октября 2018 года в Казахстане меняются условия по вновь привлекаемым депозитам – вклады физических лиц будут классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные. Ставки вознаграждения по вкладам будут дифференцироваться исходя из срока и вида вклада, права досрочного изъятия и пополнения. В этой связи Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил новые предельные ставки вознаграждения по сберегательным и срочным вкладам физических лиц в национальной валюте, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Так, предельная ставка по вкладам без права пополнения для несрочных вкладов в нацвалюте составит 10,50%, для срочных вкладов в нацвалюте до 3 месяцев включительно – 11%, для срочных вкладов до 6 месяцев включительно – 11,80%, до 12 месяцев включительно – 12%, более 24 месяцев – 12,50%. Предельная ставка по вкладам с правом пополнения для срочных вкладов до 6 и 12 месяцев включительно – 11%, более 24 месяцев – 10,50%. Максимальная сумма гарантии по всем вкладам составит 10 млн тенге.

Предельная ставка по вкладам без права пополнения для сберегательных вкладов в нацвалюте составит: до 3 месяцев включительно – 12%, до 6 месяцев включительно – 12,80%, до 12 месяцев включительно – 12%, более 24 месяцев – 13,50%. Предельная ставка с правом пополнения сберегательных вкладов до 6 и 12 месяцев включительно – 12%, более 24 месяцев – 11,50%. Максимальная сумма гарантии по сберегательным вкладам – 15 млн тенге.

По вкладам в иностранной валюте сохранится действующий подход, когда ставка вознаграждения является единой независимо от срока вклада – 1%. Максимальная сумма гарантии – 5 млн тенге.

«Классификация вкладов и утвержденные предельные ставки вознаграждения распространяются на вклады физических лиц, которые будут приняты или пролонгированы после 1 октября. Вклады, принятые до 1 октября, будут обслуживаться согласно условиям ранее заключенных договоров», - уточняет финрегулятор.

По данным Нацбанка, новая классификация вкладов создает дополнительные возможности для населения при хранении сбережений. «Теперь вкладчикам доступны три категории вкладов с разным уровнем ликвидности и доходности. В зависимости от своих целей вкладчики могут разместить сбережения в несрочные, срочные и сберегательные вклады. Несрочные вклады характеризуются более низкой доходностью, но в то же время позволяют вкладчику беспрепятственно изъять свой депозит. Срочные вклады являются менее ликвидными, но дают более высокую доходность. Максимальную доходность вкладчики могут получить, разместив деньги на сберегательный вклад, по которому предусмотрены повышенные требования к досрочному изъятию денег», - пояснили в Нацбанке.

Раньше вкладчики не могли получить доходность по депозиту выше 12,00%, напомнили в пресс-службе финрегулятора. «Выбирая срочность вклада в национальной валюте и соответственно высокую ставку вознаграждения, вкладчик обеспечивает себе реальную доходность до 7,5%, при инфляции 6,00%», - подчеркивается в сообщении.

«Предельные ставки вознаграждения по сберегательным и срочным вкладам отражают среднерыночное значение ставок вознаграждения по вкладам физических лиц, сложившееся в июле 2018 года, и текущее состояние и риски финансового рынка. Казахстанский фонд гарантирования депозитов вправе досрочно пересмотреть размеры максимальных ставок вознаграждения и спредов по вновь принятым вкладам физических лиц в случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка, - заключили в Нацбанке.

КФГД гарантирует обязательства банков- участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе – все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка. На данный момент 27 банков являются участниками системы гарантирования депозитов.