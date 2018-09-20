Град и ветер ожидаются на севере Казахстана

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях 21-22 сентября ожидаются сильные дожди, град и усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

«В Акмолинской области 21 сентября ожидается местами сильный дождь. 21 сентября на большей части, 22 сентября местами ветер 15-20 м/с, 21 сентября местами порывы 25 м/с. 22 сентября местами ожидается град. Ночью и утром местами туман», - говорится в штормовом предупреждении синоптиков в четвер.

В Северо-Казахстанской области 21 сентября также ожидается дождь, местами сильный, местами гроза и град. Ветер местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Астане 21-22 сентября порывы ветра 15-20 м/с, 22 сентября возможен град. В Петропавловске 21 сентября дождь, гроза, град, днем порывы ветра 15-20 м/с.